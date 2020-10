Poker d'assi italiani a Roland Garros tra speranze e miracoli

Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Jannik Sinner e Stefano Travaglia: sono loro i quattro italiani impegnati venerdì al Roland Garros negli ottavi di finale degli Open di Francia.

Per il sorprendente Travaglia, francamente, servirà più di un miracolo con Rafael Nadal, un mostro sulla terra battuta. Il marchigiano sarà a caccia di punti e le proverà tutte per ostacolare il maiorchino. Il più equilibrato tra i tre match, sulla carta, sarà quello che vedrà in campo Sonego contro Fritz Taylor: un incontro che potrebbe protrarsi a lungo e quindi chiudersi al quinto set. Il torinese è lievemente sfavorito ma può ribaltare il pronostico. Anche Marco Cecchinato avrà le sue opportunità con Alexander Zverev, a patto che il suo avversario non sia nella sua giornata migliore: 3 set a 1 per il tedesco pare però un punteggio probabile.

Jannik Sinner è strafavorito con Federico Coria. La maggiore esperienza dell’argentino però potrebbe rappresentare un problema per l’altoatesino, che però è in un buonissimo momento di forma.

OMNISPORT | 02-10-2020 09:56