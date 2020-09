Poker della Roma al Frosinone

La Roma ha battuto per 4-1 il Frosinone nel secondo test amichevole del precampionato giallorosso. La squadra di Paulo Fonseca si è imposta allo Stirpe con le reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, in una partita dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a seguito di un pestaggio a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

Fonseca ha ritrovato i nazionali Pellegrini e Cristante ma non Dzeko, Florenzi e Spinazzola. Anche Fazio assente per un lieve problema alla caviglia.

OMNISPORT | 10-09-2020 08:11