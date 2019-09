Poker dell'Olanda in Germania

Pesante sconfitta della Germania, piegata per 4-2 dall'Olanda ad Amburgo. Al Volksparkstadion succede di tutto: i padroni di casa passano in vantaggio al 9' con Gnabry, gli oranje ribaltano il risultato con De Jong al 59' e l'autorete di Tah al 66', al 73' Kroos fa 2-2 su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di De Ligt.

Gli ospiti però ritrovano il vantaggio al 79' con Malen, e allo scadere chiudono la partita con Wijnaldum: la classifica del Girone C ora vede l'Irlanda del Nord sempre in testa a 12 punti, al secondo posto la Germania a 9, al terzo l'Olanda a 6 ma con una partita in meno.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 23:53