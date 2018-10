Poker di club per Ante Coric

Eusebio Di Francesco non lo ritiene ancora pronto – e non a caso l’esigente allenatore della Roma non lo ha ancora fatto esordire in una gara ufficiale – ed è quindi probabile che a gennaio Ante Coric venga mandato altrove a farsi le ossa, in una piazza meno esigente di quella capitolina, e a lottare per obiettivi diversi.

Il ventunenne centrocampista croato, che giovedì ha realizzato la sua prima rete in giallorosso nell'amichevole con la Lupa Frascati, può vantare numerosi estimatori: secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport' piace a Bologna, Empoli, Sassuolo e Spal.

Coric è stato prelevato in estate dalla Dinamo Zagabria. “Molto contento e soddisfatto di avere segnato il mio primo gol con la AS Roma nella vittoria di oggi pomeriggio per 3-2!! Adesso continuare a lavorare duro!! Contro Lupa Roma” ha scritto il calciatore, soddisfatto, sul proprio profilo Instagram, ricevendo l’applauso di molti tifosi della ‘Magica’ che l’hanno invitato a tenere duro.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 12:00