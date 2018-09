Poker Italia, Repubblica Dominicana travolta

Continua senza intoppi la marcia dell'Italvolley ai Mondiali: dopo Giappone, Belgio e Argentina, anche la Repubblica Dominicana cade sotto i colpi di Zaytsev e soci che a Firenze si impongono per 3-0 (25-12, 25-18, 25-15). Tutto facile quindi per gli azzurri che dominano sin da subito non palesando difficoltà.

Nel primo parziale, il duello scivola via rapidamente con i caraibici che si confermano fanalino di coda del gruppo venendo immediatamente messi sotto. Più combattuto il secondo set: si arriva punto a punto sino al 18-17, poi la squadra di Blengini – trascinata per la seconda sera consecutiva da Juantorena (autore di 17 punti) – spinge sull'acceleratore e sbriga la pratica. È il momento di alcuni cambi, sul campo si replica ciò che è successo in principio. Il match termina, l'Italia ora può pensare serenamente al prossimo rivale: la Slovenia, martedì sera.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 23:15