Polanc mette le mani avanti

Jan Polanc, che ha conservato la leadership del Giro, mette le mani avanti: “Sono felice di essere riuscito a mantenere il comando della classifica generale per un altro giorno. Non credo che potrò tenere la maglia rosa fino a Verona ma vedremo giorno dopo giorno. Già sabato ci aspetta una tappa senza un metro di pianura”.

“Sapevo che non sarei stato in grado di tenere le ruote dei migliori fino al traguardo. Mi aspettavo una tappa difficile ma non così dura come si è poi rivelata” aggiunge sulla frazione di venerdì.



SPORTAL.IT | 24-05-2019 20:16