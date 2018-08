Marc Marquez firma il miglior giro in 1:23.241 e guadagna la pole nel GP di Austria.

Il pilota spagnolo della Honda precede in griglia le due Ducati di Andrea Dovizioso (secondo solamente per 0.002 secondi) e di Jorge Lorenzo. Bene anche Danilo Petrucci che chiude al quarto posto a soli due decimi da Marquez.

Sabato da dimenticare, invece, per Valentino Rossi. Il Dottore non è riuscito a qualificarsi per le Q2 e nella gara di domani partirà solamente 14°.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 15:05