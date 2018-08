Polemica Sassuolo-Inter: 'Spalletti sia onesto'

Il Sassuolo risponde per le rime al tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, che si era lamentato dell’arbitro e del prato del Mapei Stadium dopo la sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani all’esordio in campionato.

L’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, in un’intervista a Radio 24 replica così: “Le lamentele di Spalletti sul manto erboso? Io non credo onestamente che il campo abbia influito. Bisogna avere l’onestà intellettuale di dire che l’Inter ha giocato una partita sottotono e che contro ha trovato un grande Sassuolo”, sono le sue parole.

“Credo che qualche merito lo meritiamo anche noi come società – continua Carnevali -. Berardi? Si dicono oggi le stesse cose che si dicevano anche l’anno scorso, ovvero che avrebbe dovuto cambiare società. Spero faccia bene, è partito con entusiasmo, ha tutto per tornare quello di prima. Non è l’ultimo treno, abbiamo deciso insieme di andare avanti, poi l’anno prossimo valuteremo”.

Spalletti si era espresso così sulla questione campo: “Questo campo era difficile da gestire, avvantaggiava chi ripartiva e non potevamo fare girare il pallone. Non è un alibi. Diciamo che ha danneggiato tutte e due le squadre, la partita sarebbe stata diversa. Le condizioni del terreno di gioco hanno influito molto”.

Il mister toscano ha avuto da ridire anche con la terna arbitrale: “Nel finale ho salutato la terna e ho discusso con loro su certi episodi, ma non è successo nulla e non ho niente da aggiungere”.

Poi ha ammesso: “Gli avversari hanno giocato bene e bisogna ammetterlo. Hanno agito in contropiede, hanno lasciato a noi la manovra e intanto si compattavano dietro senza concedere nulla. Lo svantaggio ha complicato tutto e non siamo stati bravi a trovare le contromisure adeguate, anzi abbiamo patito più del dovuto i loro contropiedi improvvisi. Dovremo rifletterci su”.

SPORTAL.IT | 20-08-2018 20:30