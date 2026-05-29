Polemica al Roland Garros, Vallejo condanna il pubblico e poi scade nel sessismo: “Meglio essere arbitrati da un uomo”

Vallejo finisce nell'occhio del ciclone al Roland Garros per alcune sue assurde affermazioni sessiste contro la giudice di sedia presente durante la sua partita persa contro Kouame

Il pubblico di Parigi continua a essere un protagonista poco apprezzato dai giocatori al Roland Garros, soprattutto quando in campo si trovano a dover affrontare un tennista francese, come capitato ad Adolfo Daniel Vallejo, che a un passo dalla vittoria si è visto rimontare da Moise Kouame al termine di un’incandescente, soprattutto sugli spalti, quinto set. A finire nella bufera è però lo stesso giocatore paraguaiano per alcune sue insensate uscite sessiste nei confronti della giudice di sedia, per lui inadatta a gestire un match di questo genere per il semplice fatto di essere donna.

Kouame, la stellina francese continua a impressionare

Da tempo alla ricerca di un top player che possa riportare in patria un titolo dello slam che a livello maschile singolare manca da quello vinto da Yannick Noah al French Open nel 1983, al Roland Garros 2026 alla Francia – che si presentava con 21 giocatori nel tabellone maschile – non resta che aggrapparsi a Quentin Halys e il giovanissimo Moise Kouame, autentica rivelazione del torneo fino a questo momento.

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Dopo aver superato in tre set all’esordio l’esperto Marin Cilic, il classe 2009 transalpino è approdato al terzo turno (dove affronterà Alejandro Tabilo) grazie alla vittoria su Vallejo. Un successo che dopo aver vinto i primi due set sembrava a un passo, ma che a un certo punto sembrava essere diventato quasi impossibile dopo aver subito la rimonta del paraguaiano ed essersi ritrovato sotto 5-2 nel quinto set, ma che Koume è riuscito comunque a portare a casa dimostrando, oltre a un’importante resistenza fisica, un’incredibile forza mentale per la sua età.

Vallejo condanna il pubblico di Parigi

Una vittoria che secondo lo sconfitto Vallejo è stata per buona parte merito del pubblico francese, non sempre educatissimo, che la giudice di sedia a suo parere non è riuscita a tenere a bada: “Sì, il pubblico ha influenzato al cento per cento. Se questa partita si fosse disputata in un’altra città, lui avrebbe sicuramente perso. Ero avanti 6-3, 6-2, 5-2 e fisicamente mi sentivo molto bene per chiudere il match. Probabilmente il pubblico ha avuto un’influenza del novanta per cento sulla sconfitta. La partita era completamente nelle mie mani. È stato molto difficile giocare in quel clima. E lì è stata veramente la differenza.

Capisco perfettamente che il pubblico francese voglia sostenere i propri giocatori, ma sinceramente credo che l’arbitro non abbia saputo gestire la situazione o avere sufficiente autorità. La situazione è sfuggita di mano e l’arbitro non ha fatto nulla per cambiarla. È un peccato che in un Grand Slam il pubblico possa influire in questo modo”.

L’uscita sessista di Vallejo

Durante la conferenza stampa al Roland Garros Vallejo ha poi insistito contro la giudice di sedia, arrivando addirittura a sostenere che non fosse adatta in quanto donna ad arbitrare un match acceso come questo: “La partiva avrebbe dovuto essere arbitrata da un uomo perché il pubblico è molto esuberante e ci vuole molta forza per andare contro la folla. Molte volte si è perso tempo, con i giocatori a terra o con il tempo di recupero che veniva sprecato. E non è nemmeno normale che il pubblico continui a urlare per un minuto intero senza che ci sia gioco. Il pubblico era decisamente fuori luogo. È un pubblico molto intenso. Ero già preparato, sapevo già che sarebbe andata così. La verità è che non mi ha danneggiato, ma ha soprattutto rafforzato lui”. Affermazioni sessiste, assurde, insensate, senza alcuna ragione logica a sostenerle, da condannare sotto ogni punto di vista e che hanno inevitabilmente scatenato accese polemiche sul giocatore.