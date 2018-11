Polemica Salvini-Gattuso, parla di nuovo il ministro

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato sulla polemica con Gennaro Gattuso dopo l’infuocato botta e risposta dopo la partita tra Lazio e Milan.

“Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore, ma ho parlato da tifoso. Diciamo che con qualche cambio magari la partita sarebbe finita in maniera diversa. Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

Poi aggiunge: “Quando ieri sull’1 a 0 l’allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da venti minuti ho parlato da tifoso”.

Domenica la polemica aveva scaldato il post gara all’Olimpico. Il segretario della Lega aveva attaccato: “Cosa aspettava a cambiare? I supplementari? Ne avevamo almeno tre sulle gambe causa pioggia e campo pesante. Negli ultimi dieci minuti doveva mandare in campo giocatori che correvano, non serviva un allenatore esperto, ci sarei arrivato anche io senza patentino e anche chi era a casa e non stava preparando la pasta al sugo. Io quando ho visto quella difesa a tre stasera mi sono fatto il segno della croce. Ibrahimovic? I problemi sono altri, certo se poi lasci Cutrone da solo allora serve Ibra…”.

In conferenza stampa Ringhio aveva replicato così: “Non parlo di politica perché non ci capisco nulla, ma a Salvini dico di pensare alla politica perchè abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l’Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E’ già da tempo che dice queste cose, prima con Higuain oggi con i cambi. Io da italiano potrei dire tante cose a Salvini”.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 12:55