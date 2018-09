Poli sbotta: "Basta negatività"

L’inizio di stagione del Bologna non è stato sicuramente dei più esaltanti: un solo punto in tre partite per la squadra di Filippo Inzaghi.

Andrea Poli è però sicuro che il Bologna si rialzerà: “Non abbiamo certamente i punti che meritiamo, ma arriveranno. A tutti piacerebbe avere nove punti dopo tre partite, la negatività che si respira nell’aria fa male. Serve pazienza: in estate c’è stata una rivoluzione, contro la Spal c’erano ben 6 giocatori nuovi. Dateci tempo”.

”Stiamo lavorando tanto e bene – assicura il centrocampista ex Milan – Puntare il dito contro un attaccante che non segna o su un difensore che sbaglia un passaggio non serve a niente. Non vorrei che questo ambiente fantastico venisse rovinato dal pessimismo”. Intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport.

