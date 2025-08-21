Polissya-Fiorentina, la gaffe della Viola infiamma la sfida di Conference: c'entra la guerra tra Ucraina e Russia

Lo scivolone social della squadra toscana scatena la dura reazione degli ucraini prima dell'inizio della partita d'andata del playoff: il clima è rovente

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A poche ore dall’inizio del playoff tra Conference League tra Polissya e Fiorentina, il clima è diventato rovente. Già, una gaffe social della Viola ha scatenato la dura reazione della squadra ucraina: c’entra la guerra con la Russia.

Conference, Polissya-Fiorentina: alta tensione

Il doppio confronto tra i due club vale l’accesso alla fase campionato della Conference League 2025/26, che la Fiorentina vuole provare a vincere dopo i tentativi andati a vuoto nelle ultime tre stagioni. L’andata è in programma stasera, giovedì 21 agosto (ore 20:00), alla Futbal Tatran Arena, in Slovacchia.

Si gioca su campo neutro per via della guerra in Ucraina scoppiata ormai da più di tre anni in seguito all’invasione russa. Ecco, in uno scenario così delicato, s’inserisce la gaffe della squadra gigliata che ha fatto infuriare il Polissya.

Il post della discordia: che cosa è successo

In un post sui suoi canali social la Fiorentina ha pubblicato gli orari della partita in base ai vari fusi orari internazionali, così da informare i tifosi viola distribuiti in ogni angolo del pianeta. Per una disattenzione di certo non voluta, era presente il fuso di Mosca ma non quello di Kiev.

Apriti cielo: la reazione del Polissya è stata pressoché immediata. Il club toscano ha provato a rimediare cancellando il post incriminato, ma la frittata era fatta. E non è certo finita qui. Perché successivamente il post è stato pubblicato di nuovo senza menzionare la capitale della Russia. E dimenticando ancora Kiev.

Il Polissya all’attacco della Viola: è bufera

“Senza Kiev, ma con Mosca quando giochi contro una squadra ucraina. Bravo”. Ecco la dura replica dell’avversaria della Fiorentina all’abbaglio della squadra italiana. Sui social – e non poteva essere altrimenti – si è scatenata la bufera. “Che peccato. Fiorentina, ti rendi conto della realtà attuale o il tuo social media manager è russo?” commenta Vladyslav.

Lo scivolone arriva in una fase cruciale del conflitto, ma la speranza è che stasera ci sarà spazio soltanto per il calcio. Pioli, a cui Commisso ha regalato anche Piccoli dal Cagliari, vuole inaugurare la sua seconda era al timone della Viola con un successo. E per farlo punterà tutto sull’esperienza di Dzeko e i gol della stella Moise Kean.