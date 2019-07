Politano, l'agente allontana la Sampdoria

Matteo Politano non lascerà l'Inter per vestire la maglia della Sampdoria. Questo è quantomeno ciò che traspare dai commenti del suo agente, Davide Lippi. Il procuratore è stato infatti intercettato da 'SampdoriaNews.net', bollando l'indicazione di mercato come una voce senza nessun fondamento.

L'attaccante esterno nerazzurro, in caso di trasferimento in blucerchiato, troverebbe il suo antico maestro Eusebio Di Francesco. Ma anche con Antonio Conte sembra volersi giocare le sue carte, come il suo procuratore in maniera tanto breve quanto chiara ha voluto confermare.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 22:18