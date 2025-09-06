Politano simbolo dell'Italia di Gattuso, rivincita su Spalletti: le scuse del web e il retroscena dell'agente

L’agente annuncia il rinnovo col Napoli fino al 2028. Intanto, la Nazionale di Gattuso si gode il suo nuovo eroe: che polemica con Spalletti

L’Italia di Gattuso ha scoperto un nuovo eroe: Matteo Politano. Eppure Spalletti l’aveva tagliato più volte dalle convocazioni – anche nei momenti migliori dell’esterno destro d’attacco – sia per il cambio modulo sia per i vecchi rancori col procuratore Giuffredi. Ma il suo modo di giocare – di lotta e di governo – sono già l’emblema del calcio di Ringhio: i tifosi sul web scatenano la polemica nei confronti dell’ex CT e si accendono alle parole dell’agente del giocatore che annuncia la verità sul futuro al Napoli di Politano.

Politano, l’agente annuncia dove chiuderà la carriera

Nel corso del programma radiofonico ‘Radio Goal’, Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori tra cui Matteo Politano, ha fatto il punto sul futuro dell’esterno azzurro. “L’esordio di Gattuso alla guida dell’Italia è stato roboante per il risultato, l’entusiasmo intorno alla Nazionale e il risultato. Ha messo in campo anche una squadra molto offensiva con Politano e Zaccagni sulle fasce e due attaccanti. Per me è stata una giornata molto significativa perché tre miei assistiti erano in campo: Di Lorenzo, Politano e Zaccagni.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’agente ha poi affrontato il tema del rinnovo contrattuale di Politano con il Napoli, sottolineando il ruolo fondamentale del giocatore nel recente ciclo vincente: “Insieme a Di Lorenzo sono stati una colonna portante del Napoli degli ultimi anni. È stata molto significativa la fascia destra, che ha influito molto nel percorso della squadra. Col Napoli stiamo parlando del prolungamento e siamo molto vicini a prolungare fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un po’ di tempo, perché l’intenzione di Matteo è quella di chiudere la carriera al Napoli, il più tardi possibile”.

Politano scatena sul web i tifosi dell’Italia

Quando ad Euro 2024 l’Italia agli Ottavi perse contro la Svizzera, l’esterno destro d’attacco non perse l’occasione per punzecchiare Spalletti sui social per essere stato fatto fuori dalla Nazionale. Dopo più di un anno la musica sembra cambiata e, con Gattuso, Politano ha già potuto esprimere tutto il suo potenziale con gli Azzurri.

Al termine di Italia-Estonia, l’attaccante degli Azzurri ha pubblicato sui social un post che ha scatenato i tifosi: “Ferocia, serietà, appartenenza. Siamo ripartiti così. Adesso vietato rallentare.”

A quel punto i tifosi hanno subito reagito con commenti anche contro l’ex Spalletti: “Due considerazioni: Credo che Gattuso nonostante tutti i limiti sappia farsi voler bene e compattare un gruppo Non da tutti e non da poco; Matteo Politano è il calciatore italiano più sottovalutato dell’ultimo ventennio Inchinatevi. Strano che Spalletti l’abbia più volte estromesso!” E ancora: “Finalmente l’hanno capito che devi giocare te…”

C’è poi chi scrive: “Ci volevi solo tu per dare un anima a questa Italia, ma Spalletti dormiva?!” E ancora: “Sono felice per te Matte’….ma lo ero Ancor di più quando non ti convocavano perché non ti stancavi. Nun t allenta’ il Napoli è imprescindibile da te…”

Non si placano gli animi sul web: “Ancora non ho capito perché Spallettone ti lasciava a casa… Grande Mattè.” E infine: “Pure in nazionale la storia non cambia, sei un mostro Mattè! E con Gattuso con l’Italia potrai fare solo che bene. Questa doppia maglia azzurra la meriti profondamente sei un professionista e un uomo vero continua così.”