Polonara, è l'ora del trapianto: "Ci vediamo in campo". È al Sant'Orsola, come Mihajlovic

All'ospedale di Bologna, nello stesso reparto che ospitò Mihajlovic, "Achi" è pronto a sottoporsi al trapianto di midollo osseo. "Grazie a tutti, sento il vostro sostegno".

L’ora tanto attesa è arrivata: Achille Polonara è pronto per andare sotto i ferri e sottoporsi al trapianto di midollo osseo, il modo che la scienza gli mette a disposizione per sconfiggere la leucemia mieloide diagnosticata lo scorso giugno e che gli ha impedito di essere della partita a EuroBasket. Polonara si sottoporrà all’operazione al Sant’Orsola di Bologna, e ha voluto rispondere con un videomessaggio a tutti gli auguri giunti da ogni parte del mondo (del basket e non solo) in questa fase tanto delicata, ma anche decisiva della sua battaglia.

Il messaggio con la maglia speciale della nazionale

L’ex giocatore della Virtus, che quando potrà tornare in campo tornerà a vestire la maglia della Dinamo Sassari, ha voluto riassumere in un breve messaggio in lingua inglese tutta la sua gratitudine per coloro che gli hanno rivolto un pensiero in questo tempo così lungo e difficile. “Ciao ragazzi, grazie per il supporto e l’amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto di midollo osseo, non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo. Grazie mille”.

Nel video si vede Achille certamente provato dalle cure già sostenute nelle scorse settimane (due cicli di chemioterapia in Spagna, prima dell’annuncio dell’individuazione di un donatore compatibile, scovato negli USA), ma comunque deciso a vincere la sua battaglia. E stupisce anche la scelta della maglia indossata durante il videomessaggio: è quella realizzata da Macron, sponsor tecnico della nazionale, per le amichevoli estive in preparazione a EuroBasket 2025, con scritte e logo in oro su sfondo blu navy (una divisa molto apprezzata dagli appassionati per la sua unicità).

Achille nello stesso reparto che ospitò Mihajlovic

Polonara si sottoporrà all’intervento di trapianto nello stesso ospedale dove Sinisa Mihajlovic venne operato nel novembre del 2019. E non a caso la Bologna del calcio si è voluta unire idealmente in un grande abbraccio all’ex giocatore della Virtus, che ha ricevuto la visita del capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri. “Sconfiggerò la leucemia”, ha affermato qualche giorno fa PolonAir, che non vede l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni dopo un’estate nella quale si è dovuto sottoporre a diversi cicli di cure.

La famiglia gli è sempre stata accanto, ma è stato il calore ricevuto da tutto il mondo dello sport ad aver dato la forza al giocatore di affrontare il percorso che l’ha portato alla vigilia del sospirato trapianto. Che ha voluto sensibilizzare tutti anche sull’importanza di iscriversi all’ADMO, così da poter diventare donatori. “Mezza giornata in una vita può aiutare a salvare vite umane e a rendere migliore l’esistenza di tante famiglie”, ha spiegato Achille. Che ha superato la fase della paura, desideroso di vedere cosa gli riserverà il futuro: “Credo che un po’ di paura all’inizio fosse normale, ma adesso voglio solo togliermi di dosso questo momento duro e ricominciare”. E tutti faranno il tifo per lui.