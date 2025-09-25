Polonara, la notizia più bella: "Trapianto fatto, tutto ok". Adesso comincia la seconda parte della sua battaglia

Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo osseo presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. E lo ha voluto far sapere a tutto con una stories su Instagram che profuma di vita nuova

Aspettavano tutti un segnale, e quel segnale è arrivato: Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, e non appena è sceso dalla sala operatorio c’ha tenuto a farlo sapere a tutto il mondo del basket (e non solo). “Trapianto fatto, tutto ok”, ha rassicurato il giocatore della Dinamo Sassari con una stories su Instagram, facendo un segno di vittoria con le dita della mano sinistra. Il primo passo verso il ritorno alla normalità, la sfida più grande che abbia mai affrontato in tutta la sua vita.