Polonia, il ct verso l'esonero

Il ct della Polonia Adam Nawalka potrebbe pagare con l'esonero la prematura eliminazione da Russia 2018. La selezione polacca è stata travolta per 3-0 dalla Colombia: "Penso che i miei abbiano giocato bene. La verità è che abbiamo perso contro un'avversaria molto forte, e dobbiamo accettarlo. Il match è stato in equilibrio fin quando abbiamo concesso loro il primo gol, poi abbiamo cambiato il nostro sistema adottandone uno più offensivo ma non è servito. Sono molto triste per la sconfitta".

Molto deluso Robert Lewandowski: "Molte cose in questo Mondiale non sono andate come speravamo, e ci è mancata qualità".

SPORTAL.IT | 25-06-2018 08:20