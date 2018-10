Polonia-Italia, probabili formazioni

Ultima spiaggia per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League: in chiaro di sconfitta in serata contro la Polonia gli Azzurri retrocederanno nella serie B della nuovissima competizione europea. Allo stadio Slaski di Chorzow il ct è pronto a confermare in buona parte la stessa formazione che ha giocato contro l'Ucraina, nonostante il pareggio con la nazionale guidata da Shevchenko.

In attacco di nuovo il tridente senza punta di ruolo con Bernardeschi, Insigne e Chiesa. A centrocampo confermati Jorginho e Verratti, ballottaggio tra Barella e Lorenzo Pellegrini. In difesa Biraghi in lizza con Emerson Palmieri, confermati Donnarumma in porta, Florenzi sulla fascia e Chiellini e Bonucci centrali.

Per quanto riguarda la Polonia, dal primo minuto c'è Lewandowski, Piatek e Milik in panchina.

Polonia-Italia (ore 20.45)

POLONIA (4-2-3-1):Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Linetty; Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski. A disposizione: Fabianski, Dragowski, Jedrzejczyk, Klich, Kurzawa, Piatek, Goralski, Kadzior, Kaminski, Kedziora, Milik, Pietrzak, Szymanski, Piatek. Commissario tecnico: Jerzy Brzęczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. A disposizione: Sirigu, Acerbi, Berardi, Barella, Bonaventura, Criscito, Gagliardini, Giovinco, Immobile, Emerson, Piccini, Tonelli. Commissario tecnico:Roberto Mancini.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 10:05