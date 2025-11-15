Polonia-Italia U.21, moviola: due rigori negati, 8 gialli e un rosso che fa discutere, che corrida

La prova dell’arbitro Bandic nella gara di qualificazione agli Europei U.21 analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco protagonista

Antoni Bandić, la scelta dell’Uefa per gli azzurrini, è nato il 5 gennaio 1990 a Grude. Dal 2013 dirige partite della Premijer Liga. Ha fatto il suo debutto europeo durante una partita tra FK Panevėžys e Milsami Orhei nel primo turno preliminare della Conference League ; la partita è finita 2-2 e l’arbitro ha mostrato nove cartellini gialli ai giocatori. Ha fatto la sua prima apparizione internazionale l’11 ottobre 2023, quando l’Islanda ha pareggiato 2-2 contro il Galles ma vediamo come se l’è cavata ieri a Szczecin il fischietto bosniaco.

I precedenti tra le due nazionali

Tre pareggi e una vittoria per parte nei cinque precedenti tra le due nazionali a livello di Under 21.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Žugić e Macić con Jelic IV uomo, l’arbitro ha ammonito Cherubini, Bartesaghi, Koleosho, Duda, Palestra, Pietuszewski, Nowak, Lubik, Kozubal, espulso per doppia ammonizione Koleosho.

Polonia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara dell’Under 21. Primo giallo al 14′, è per Cherubini per un intervento in ritardo e scomposto ai danni di Pieńko. Camarda anonimo, praticamente non tocca palla. Al 29′ Dagasso entra nell’area di rigore polacca e va a terra dopo contrasto con Drapiński, per l’arbitro non c’è nulla. Al 33′ grave disattenzione di Mane, che si fa sfuggire alle spalle Reguła, Bartesaghi interviene con un fallo su Pietuszewski e rischia il calcio di rigore. Per il direttore di gara il fallo è al limite dell’area tra le proteste dei polacchi. Tre minuti per battere la punizione, poiché Bandić deve richiamare più volte sia i giocatori polacchi che quelli italiani. Al 37′ Reguła crossa dalla destra, Pieńko sembra commettere fallo su Palestra. Nessun fischio arbitrale, così il numero 10 rientra sul destro e calcia a botta sicura ma Mane salva con un intervento super. Al 43′ ammonito Koleosho per una trattenuta su Nowak.

Al 49′ ammonito Duda per una trattenuta su Lipani, al 51′ giallo anche per Palestra che ferma con le cattive Duda. Al 52′ Pisilli in area si lascia cadere sull’arrivo di un avversario. Bandić non “abbocca”. Al 62′ ammonito Pietuszewski per gioco duro. All’81 ammonito Nowak per una spinta di reazione a Pisilli. Dopo il sorpasso polacco al 91′ ammonito Lubik per perdita di tempo. Al 95′ Koleosho reagisce lievemente a una trattenuta prolungatissima di Kozubal (ammonito a sua volta) e si prende il secondo giallo. Finisce con l’Italia in 10 sconfitta per 2-1.