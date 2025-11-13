Polonia-Italia U.21: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Prosegue il cammino di qualificazione dell’Italia U21 verso gli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania e in Serbia. test importante per la formazione di Baldini che incontra i pari età della Polonia. Attualmente le due formazioni si dividono il primo posto nel girone E di qualificazione, con i polacchi avanti per la miglior differenza reti.
La squadra allenata da Brzeczek non ha ancora subito gol fino a questo momento ed è il migliore attacco del girone con 15 gol fatti. Impegno tutt’altro che semplice per gli Azzurrini che sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono vincere il primo “spareggio” per ipotecare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta al torneo continentale.
- Dove vedere Polonia-Italia U21 in diretta tv e streaming
- Le probabili formazioni di Brzeczek e Baldini
- L’arbitro del match
Polonia e Italia U21 si affrontano nella quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania e in Serbia. Due opzioni per seguire la partita in diretta e in chiaro: in tv la sfida sarà trasmessa su Rai 2, mentre in streaming sarà possibile guardare Polonia-Italia U21 su Rai Play. In telecronaca ci sarà Luca De Capitani, mentre al commento tecnico Antonio Rambaudi.
- Partita: Polonia-Italia U21
- Data: 14 novembre 2025
- Orario: 16
- Stadio: Stadion Miejski, Stettino
- Diretta tv e streaming: Rai 2, RaiPlay
La Polonia di Brzeczek dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 che a ottobre rifilò sei gol in casa della Svezia. Lubik a porta, davanti a lui Krajewski sulla destra e Gurgul sulla sinistra. la coppia centrale sarà composta da Matysik e Drapinski. Davanti alla difesa ci saranno Kowalczyk e Kozubal. Sulla trequarti centrale ci sarà l’ex Bologna e Monza Urbanski, a destra Pietuzewski e a sinistra Pienko, punta centrale Retuga.
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Urbanski, Pienko; Retuga. Ct. Brzeczek.
Baldini in difesa lascia a casa Marianucci, titolare in tutte le prime quattro partite di qualificazione, ma ritrova Comuzzo. Palmisaniin porta, con Bartesaghi e Palestra, diventati titolari in Serie A con Milan e Cagliari, rispettivamente a sinistra e a destra. Coppia centrale composta da Guarino e Mane. Confermata anche la linea di centrocampo con Pisilli, Lipani e Ndour. In attacco a destra Cherubini, a sinistra Koleosho e in mezzo Camarda.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini.
Squadra arbitrale completamente bosniaca per la sfida tra Polonia e Italia U21. Il direttore di gara sarà Antoni Bandic, mentre Zugic e Macici saranno gli assistenti arbitrali. Frano Jelic sarà il quarto ufficiale. Ricordiamo che nella fase a gironi delle qualificazione agli Europei U21 non è previsto il Var.