Polonia-Italia U.21: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Prosegue il cammino degli azzurrini verso gli Europei: con la Polonia in palio il primo posto del girone. Tutte le info su dove seguire la partita

Prosegue il cammino di qualificazione dell’Italia U21 verso gli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania e in Serbia. test importante per la formazione di Baldini che incontra i pari età della Polonia. Attualmente le due formazioni si dividono il primo posto nel girone E di qualificazione, con i polacchi avanti per la miglior differenza reti.

La squadra allenata da Brzeczek non ha ancora subito gol fino a questo momento ed è il migliore attacco del girone con 15 gol fatti. Impegno tutt’altro che semplice per gli Azzurrini che sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono vincere il primo “spareggio” per ipotecare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta al torneo continentale.

Dove vedere Polonia-Italia U21 in diretta tv e streaming

Polonia e Italia U21 si affrontano nella quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania e in Serbia. Due opzioni per seguire la partita in diretta e in chiaro: in tv la sfida sarà trasmessa su Rai 2, mentre in streaming sarà possibile guardare Polonia-Italia U21 su Rai Play. In telecronaca ci sarà Luca De Capitani, mentre al commento tecnico Antonio Rambaudi.

Partita: Polonia-Italia U21

Data: 14 novembre 2025

Orario: 16

Stadio: Stadion Miejski, Stettino

Diretta tv e streaming: Rai 2, RaiPlay

Le probabili formazioni di Brzeczek e Baldini

La Polonia di Brzeczek dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 che a ottobre rifilò sei gol in casa della Svezia. Lubik a porta, davanti a lui Krajewski sulla destra e Gurgul sulla sinistra. la coppia centrale sarà composta da Matysik e Drapinski. Davanti alla difesa ci saranno Kowalczyk e Kozubal. Sulla trequarti centrale ci sarà l’ex Bologna e Monza Urbanski, a destra Pietuzewski e a sinistra Pienko, punta centrale Retuga.

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kowalczyk, Kozubal; Pietuszewski, Urbanski, Pienko; Retuga. Ct. Brzeczek.

Baldini in difesa lascia a casa Marianucci, titolare in tutte le prime quattro partite di qualificazione, ma ritrova Comuzzo. Palmisaniin porta, con Bartesaghi e Palestra, diventati titolari in Serie A con Milan e Cagliari, rispettivamente a sinistra e a destra. Coppia centrale composta da Guarino e Mane. Confermata anche la linea di centrocampo con Pisilli, Lipani e Ndour. In attacco a destra Cherubini, a sinistra Koleosho e in mezzo Camarda.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini.

L’arbitro del match

Squadra arbitrale completamente bosniaca per la sfida tra Polonia e Italia U21. Il direttore di gara sarà Antoni Bandic, mentre Zugic e Macici saranno gli assistenti arbitrali. Frano Jelic sarà il quarto ufficiale. Ricordiamo che nella fase a gironi delle qualificazione agli Europei U21 non è previsto il Var.