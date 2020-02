Polveriera Barça, Messi attacca Abidal

Il Barcellona è una vera polveriera. Oltre ai risultati non soddisfacenti, ora c'è da gestire anche il caso Messi-Abidal. Il francese, segretario tecnico dei blaugrana, ha dichiarato a Sport: "Esonero Valverde? Molti giocatori non erano soddisfatti, non lavorano molto e c'era un problema di comunicazione interna".

Durissima la risposta di Messi diretta proprio ad Abidal: "Quando si parla di giocatori, si dovrebbero fare anche i nomi perché altrimenti si finisce con diffamare tutti con frasi che si dicono ma che non sono affatto vere".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 07:49