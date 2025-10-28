Polveriera Marsiglia, De Zerbi non ci sta e difende gli ex "italiani" Emerson e Pavard

Le sconfitte contro Sporting Fc e Lens hanno di nuovo scatenato le critiche contro il tecnico italiano ed in particolare contro i due ex di Milan e Inter

Marsiglia non è mai stata una piazza fredda, tutt’altro: e allo stesso modo, la stampa francese non ha nella dolcezza dei giudizi una delle sue doti precipue. Se n’è accorto Roberto De Zerbi: due passi falsi, e il teatrino è ripreso.

Marsiglia, due stop consecutivi

Due sconfitte consecutive: una in Champions con lo Sporting Fc, l’altra con il Lens in campionato, entrambe con il risultato di 2-1 per gli avversari. Due ko che sono stati sufficienti per agitare le acque nel mondo OM, non tanto all’interno, quanto all’esterno. Per fortuna Roberto De Zerbi non è di primo pelo, ed ha l’esperienza necessaria per guardare avanti senza farsi troppo problemi.

De Zerbi fa muro

Il tecnico italiano è passato attraverso critiche (spesso strumentali), ha gestito e superato la nota vicenda Rabiot-Rowe, non saranno due sconfitte di misura e in gran parte immeritate a scalfirlo: ma allo stesso modo, De Zerbi sa bene che il match con l’Angers non si può sbagliare. “Ho una certa esperienza anche qui all’Om e non mi lascio coinvolgere dalle polemiche”, ha detto il tecnico italiano. De Zerbi ha fatto muro attorno alla squadra, in particolare con i giocatori imputati di scarso rendimento nelle ultime settimane, gli ex Milan e Inter Emerson e Pavard.

Marsiglia-Angers, De Zerbi al contrattacco

“Tutte queste polemiche mi fanno venire voglia di ridere, arrivano da gente che non apprezza il Marsiglia, queste critiche non arrivano dai veri tifosi dell’Olympique – ha detto ancora De Zerbi che analizza la situazione difendendo ed elogiando la sua squadra e la sua società – abbiamo molte cose da migliorare, ma sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi e anche di quello che stanno portando avanti i dirigenti. Ci stiamo preparando per una partita che sarà difficile, ma che speriamo di vincere giocando bene nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi e ignorando le polemiche“.

Emerson e Pavard sul banco degli imputati

Il tecnico ex Sassuolo conosce troppo bene il mondo del calcio per lasciarsi intimidire: “Noi non ci facciamo caso, soprattutto quando nascono polemiche dopo partite perse come le ultime due. Ci sono sconfitte e sconfitte, l’ho già detto, è chiaro che sia quella con lo Sporting che quella con il Lens ci diano fastidio, ma dobbiamo essere lucidi e mantenere la calma. Ripeto, chi critica per accendere polemiche non vuole bene all’OM, sono persone che vanno contro il Marsiglia, noi dobbiamo concentrarci su ciò che conta, non su quello che la gente dice, ma sulle partite. Le polemiche contro Pavard, contro Emerson, contro il club, contro tutti...sono ridicole. Io penso che le cose stiano andando bene, forse queste ultime due partite hanno irritato qualcuno, ma nel calcio succede”.