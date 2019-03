Polveriera Real Madrid, rissa tra Perez e un big

Passare dal sogno dei cinque titoli in un anno, Supercoppa Europea, Mondiale per Club, Liga, Coppa del Re e Champions League, al concludere la stagione con un solo trofeo, l’ex Intercontinentale, conquistato a dicembre, e una serie di umiliazioni, con un bilancio provvisorio a due mesi e mezzo dalla fine della stagione di ben 14 sconfitte, lascerebbe il segno in qualunque top team. Se si sta parlando del Real Madrid, la squadra e la società più mediatica del mondo, il tutto viene amplificato, nel bene quando si vince, ma soprattutto nel male quando le cose vanno male. Si pensi alle polemiche che scoppiarono già nella notte del 26 maggio scorso a Kiev quando, dopo la terza Champions vinta consecutivamente, i mancati festeggiamenti di Cristiano Ronaldo rovinarono il clima festoso.

Da quel momento è successo di tutto, l’annata in corso è da incubo ed è stata sublimata dall’umiliazione subita contro il giovane Ajax, passato 4-1 al “Bernabeu”, in una partita in cui il tecnico Solari ha dovuto fare a meno di Sergio Ramos, squalificato per due giornate dopo l’ammonizione volontaria rimediata all’andata. E proprio tra il capitano e il presidente Florentino Perez al termine della partita è scoppiata una lite furibonda, dalle conseguenze ancora imprevedibili. Mentre era in corso la partita, infatti, Ramos, dal proprio palco privato in tribuna dove era con la famiglia, non ha trovato di meglio che registrare una puntata della serie che Amazon Prime gli sta dedicando.

Non il massimo a livello di strategia e di immagine, al punto che negli spogliatoi dopo la partita Perez ha attaccato tutti, Capitano compreso, accusando il gruppo di scarsa dedizione al lavoro. Appena dalla bocca del presidente è uscita la parola “vergogna” Ramos è esploso, rimproverando a Perez la gestione del mercato nelle ultime sessioni. A quel punto la lite ha preso vigore, il presidente ha minacciato il difensore di cacciarlo dal Real e Ramos ha replicato di essere pronto a farlo subito in cambio della cifra che gli spetta prima della scadenza del contratto, fissata nel 2020. Proprio il rinnovo di Ramos era, è, una delle prime urgenze per la ricostruzione del Real Madrid. A questo punto, una delle più scottanti.



SPORTAL.IT | 08-03-2019 08:40