Polveriera Roma, Kolarov se la prende con i tifosi

Senza Daniele De Rossi, Aleksandar Kolarov è, insieme a Edin Dzeko, compagno anche nel Manchester City, il giocatore con più esperienza internazionale nella rosa della Roma. A differenza del bosniaco, però, l’esterno ex Lazio esercita il proprio ruolo di “chioccia” e soprattutto di leader anche a parole, e pure in pubblico, oltre che nello spogliatoio.

Del resto che si tratti di un duro si è sempre saputo, ma lo sfogo alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, dalla quale può dipendere il futuro della panchina di Eusebio Di Francesco, è di quelli che scuotono l’ambiente.

Interrogato in conferenza stampa sulla rabbia dei tifosi, Kolarov, che conosce bene l’ambiente romano per avervi giocato per tre stagioni in biancoceleste tra il 2007 e il 2010, non è andato per il sottile: "I tifosi ci sostengano come fanno sempre, io non devo promettere niente a nessuno se non a me stesso e al mister di dare il massimo. Il tifoso deve essere consapevole che di calcio capisce poco, non deve parlare di tattiche. Qui a Roma si parla tanto, si spreca il fiato e alla fine non si dice nulla. Anche a me piace il tennis, o il basket, ma non ci capisco nulla. Mai mi permetterei di parlare come fa Djokovic, specie di tattica”.

Concetti chiarissimi, al pari di quello su come dovrà essere l’approccio della squadra alla sfida contro il Real: “Sono forti, ma dobbiamo fargli capire che lo siamo anche noi, che possiamo vincere. Dovremo dimostrare dal primo minuto che gli ospiti saranno loro. All’andata non siamo stati all’altezza, adesso dobbiamo riscattarci. La squadra sta facendo fatica in campionato, ma sono sicuro che alla fine arriveremo tra le prime quattro alla fine”.

“Non siamo in un ottimo periodo, ma non sento la difficoltà. Ho sempre voglia di vincere e per fortuna si torna subito in campo” ha aggiunto il serbo.

Kolarov, alla Roma dall’estate 2017 dopo sette anni al Manchester City, in cui aveva vinto due Premier, due Coppe di Lega, una FA Cup e un Community Shield, è già entrato nella storia del club grazie alla punizione vincente contro la Lazio nel 3-1 dello scorso 29 settembre che lo ha fatto diventare il primo giocatore capace di segnare nel derby con entrambe le maglie 50 anni dopo Arne Selmosson.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 16:35