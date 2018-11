Polverone su Chiellini in Inghilterra

Giorgio Chiellini l’aveva detto, alla vigilia di Italia-Portogallo: “Più che le mie 100 presenze, conta la partita e che riusciamo a vincere e a fare una buona prestazione”. Quasi un veggente, il capitano di Juventus e Nazionale, comunque premiato nel pre-gara dalla Figc e anche dalla Uefa per un traguardo che prima di lui hanno raggiunto solo in sei: Buffon, Cannavaro, Maldini, De Rossi, Pirlo e Zoff. Tutte colonne azzurre e, Maldini a parte, tutti campioni del mondo, traguardo che Chiellini invece non riuscirà a raggiungere. Poco male, almeno stando alle parole del difensore livornese, che potrà provare a riscattarsi conquistando ciò che invece quattro dei suddetti compagni non sono riusciti a conquistare o non hanno ancora conquistato, la Champions League.

Fatto sta che proprio nel giorno dei 100 caps in azzurro, infiochettati anche da un’ottima prova su André Silva, Chiellini, costretto come i compagni a dire addio alla fase finale della Nations League a causa del pareggio di San Siro, amaro replay del risultato senza gol che un anno fa costò il pass per il Mondiale, è finito al centro di un polverone sollevato in Inghilterra e ripreso da alcune televisioni locali italiane. Argomento un presunto dialogo tra il difensore della Juventus e l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni durante la partita contro il Milan, vinta per 2-0 dalla squadra di Allegri.

Il video, diffuso da 'Eleven Sports', riprende un dialogo tra i due prima che inizi il secondo tempo: a loro poi si uniscono altri giocatori della Juventus, come Miralem Pjanic, che “consiglia” Chiellini e l’arbitro ad uscire dagli spogliatoi perché si stavano avvicinando i giocatori del Milan. Nulla di concreto, insomma, anche se oltre Manica si è andati oltre, immaginando che il dialogo sia stato incentrato sulle attenzioni particolari da riservare a Medhi Benatia, non ammonito per la seconda volta in occasione del rigore concesso al Milan e sbagliato da Higuain sul finire del primo tempo. Chiellini, secondo gli inglesi, avrebbe predicato “calma” nella gestione della situazione disciplinare del difensore marocchino.

Facile immaginare che 'Giorgione', e pure Allegri, ci rideranno su, per concentrarsi subito sulla ripresa del campionato. Chiellini, infatti, alla pari di Jorginho, Florenzi e Insigne, due dei quali impegnati a breve anche in Champions League, è stato congedato da Mancini in vista dell’amichevole contro gli Stati Uniti, per la quale sono già stati convocati dall’Under 21 il difensore dell’Atalanta Gianluca Mancini e l’attaccante della Juventus Moise Kean, secondo classe 2000 ad approdare nella Nazionale maggiore dopo la convocazione del bresciano Sandro Tonali.



SPORTAL.IT | 18-11-2018 00:05