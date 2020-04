Polverone sul boss degli arbitri Nicchi: c'entra il Var

Gli interrogativi sono sempre gli stessi: si tornerà in campo? Si completerà la stagione in Italia e in Europa? Se sì, quando? Alle consuete domande, il boss degli arbitri Marcello Nicchi ne aggiunge un’altra: come sarà l’assetto degli arbitri quando in serie A si potrà riprendere a giocare?

L’intervento

Ospite alla Domenica Sportiva, il capo dell’Aia ha anzitutto lamentato scarsa considerazione verso il mondo arbitrale: “N on ho sentito alcuna proposta seria riguardo alla classe arbitrale. Gli arbitri sono pronti, rispettano le disposizioni, stanno lavorando in videoconferenza con gli ogni tecnici, ma prima di passare a una fase due c’è da preoccuparsi”.

Arbitri a rischio

Secondo Nicchi “gli arbitri si muovono da soli con treni e aerei, frequentando aeroporti e stazioni sono maggiormente a rischio. Andrà ponderata ogni cosa, non possiamo mandare gli arbitri allo sbaraglio. Per ripartire chiederò di sapere quali sono le garanzie offerte”.

Niente Var

Quindi un’eventualità tutt’altro che remota: “Si potrebbe ripartire senza Var. Il rischio c’è, potremmo essere costretti a farlo. Oggi per il Var si usano ambienti angusti, ci sono operatori che lavorano vicini ad altri e non si può sapere chi ha frequentato chi. Si corre il rischio che non ci siano le dovute distanze di sicurezza. Io mi auguro che la cosa non accada, ma potrebbe anche sorgere questo rischio”.

Indignazione social

Su Twitter sono in tanti a storcere il naso. “E niente, Nicchi sta dicendo che alla ripresa del campionato il Var rischia di non essere utilizzato…”, scrive serafico Gennaro. “E ti pareva: comunque vada, non sarebbe un finale di campionato regolare“, ipotizza Giulio. “E allora che senso avrebbe ripartire? Sai quanti ricorsi pioverebbero lo stesso, per la mancanza dell’assistente in sala video”, è la possibilità tutt’altro che remota ventilata da Cristina.

C’è chi dice no

Eppure, non sono pochi ad appoggiare Nicchi. “Ripartire a tutti i costi? No, no e no. Se non saranno soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza, è giusto rimanere fermi. Anche per gli arbitri”, tuona un utente. “I calciatori sono persone come noi, figuriamoci gli arbitri. Sono soggetti a rischio. Come si fa a escludere a priori tutti i rischi?”, si chiede Flavio. Mentre Alberto ironizza: “Mascherine, guanti e un metro di distanza nel furgone Var non dovrebbero bastare?”.

SPORTEVAI | 06-04-2020 09:52