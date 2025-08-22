Polyssia-Fiorentina, moviola: Kean, serata incubo, l’Uefa gli toglie il gol poi il rosso diretto

Aliyar Aghayev , la scelta per Polyssia-Fiorentina di Conference, ha debuttato in Premyer Liqası il 24 ottobre 2010, arbitrando il match tra MOİK Baku e Simurq A livello internazionale ha esordito il 28 marzo 2013 dirigendo l’incontro valido per le qualificazioni all’Europeo Under-17 tra Germania ed Estonia. Il 24 luglio 2016 viene designato per dirigere la finale del Campionato europeo di calcio Under-19 2016 tra Francia e Italia ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto azero.
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito due giocatori
- Polyssia-Fiorentina, i casi da moviola
I precedenti tra le due squadre
I viola non avevano mai incontrato prima il club ucraino.
L’arbitro ha ammonito due giocatori
Coadiuvato dagli assistenti connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali con quarto uomo Kamal Umudlu, il tedesco Robert Schröder al VAR e all’AVAR l’azero Ingilab Mammadov., l’arbitro ha ammonito due giocatori Gosens, Korniichuk.
Polyssia-Fiorentina, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ il primo gol viola: conclusione violenta da fuori area di Kean. Il pallone prima di finire in rete sbatte sul palo e successivamente sulla schiena del portiere Kudryk e per questo motivo la Uefa non assegna la rete al bomber della nazionale ma lo considera un autogol. Al 32′ il primo giallo è per Gosens per un intervento in ritardo. Al 43′, sul 2-0 per la Fiorentina, Kean cade nella provocazione di Sarapii, che gli ha tirato i capelli dell’avversario, e reagisce sbracciando. Il Var ravvede una gomitata e scatta il rosso diretto per l’attaccante viola.
Al 57′ ammonito Korniichuk per un intervento in ritardo su Dodò. Dopo il terzo gol di Gudmundsson non succede altro e la gara termina col successo in trasferta per 3-0 della Fiorentina.