Polyssia-Fiorentina, moviola: Kean, serata incubo, l’Uefa gli toglie il gol poi il rosso diretto

La prova dell’arbitro Aghayev nell’andata dei playoff di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto azero ha ammonito due giocatori

Aliyar Aghayev , la scelta per Polyssia-Fiorentina di Conference, ha debuttato in Premyer Liqası il 24 ottobre 2010, arbitrando il match tra MOİK Baku e Simurq A livello internazionale ha esordito il 28 marzo 2013 dirigendo l’incontro valido per le qualificazioni all’Europeo Under-17 tra Germania ed Estonia. Il 24 luglio 2016 viene designato per dirigere la finale del Campionato europeo di calcio Under-19 2016 tra Francia e Italia ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto azero.

I precedenti tra le due squadre

I viola non avevano mai incontrato prima il club ucraino.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali con quarto uomo Kamal Umudlu, il tedesco Robert Schröder al VAR e all’AVAR l’azero Ingilab Mammadov., l’arbitro ha ammonito due giocatori Gosens, Korniichuk.

Polyssia-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ il primo gol viola: conclusione violenta da fuori area di Kean. Il pallone prima di finire in rete sbatte sul palo e successivamente sulla schiena del portiere Kudryk e per questo motivo la Uefa non assegna la rete al bomber della nazionale ma lo considera un autogol. Al 32′ il primo giallo è per Gosens per un intervento in ritardo. Al 43′, sul 2-0 per la Fiorentina, Kean cade nella provocazione di Sarapii, che gli ha tirato i capelli dell’avversario, e reagisce sbracciando. Il Var ravvede una gomitata e scatta il rosso diretto per l’attaccante viola.

Al 57′ ammonito Korniichuk per un intervento in ritardo su Dodò. Dopo il terzo gol di Gudmundsson non succede altro e la gara termina col successo in trasferta per 3-0 della Fiorentina.