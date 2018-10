Poncharal dà una chance a Bryan Staring

Bo Bendsneyder, che nelle ultime battute del Gran premio del Giappone delle Moto2 si è fatto male, procurandosi la frattura della tibia sinistra, è ancora ricoverato a Tokyo e spera di tornare presto a casa.

Il team Tech3 ha deciso di ingaggiare al suo posto Bryan Staring, 31enne australiano, che sarà quindi al via a Phillip Island. "E' un onore per me partecipare al Gran premio di casa, da parte mia c'è un 'grazie' enorme a Hervé Poncharal per avermi concesso questa opportunità: sarà la prima volta per me in questa categoria e non vedo l'ora di andare in pista" ha detto il centauro, attualmente impegnato nel campionato australiano Superbike.



SPORTAL.IT | 24-10-2018 08:00