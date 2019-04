Pordenone e Juve Stabia vedono la B

Il Pordenone (girone B) e la Juve Stabia (girone C) vedono la serie B. Per entrambe potrebbe arrivare la promozione già nel prossimo turno di C.

Perentorio 4-0 della capolista Pordenone ai danni del Teramo: Zammarini, Magnaghi, Burrai e Candellone portano i ‘Ramarri’ a quota 68 punti in classifica. Grande la prova di forza della capolista Juve Stabia che in rimonta piega la Sicula Leonzio 3-2. I siciliani vanno sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ferrini, al 16' del primo tempo, e Miracoli, al 52'. Una doppietta di Mezavila (57' e 68') ristabilisce la parità, prima che Elia al 71' sigli il clamoroso sorpasso. Vittoria preziosissima per le ‘Vespe’ che guidano la classifica del girone C con 71 punti.

Si complica invece la classifica della Virtus Entella nel Girone A: la sconfitta contro la Pro Patria permette al Piacenza di riportarsi a -1.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 10:35