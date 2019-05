Pordenone in B,Tesser prolunga fino 2021

(ANSA) – PORDENONE, 3 MAY – Sarà Attilio Tesser a guidare il Pordenone nel campionato 2019/2020, il primo storico di serie B per il club neroverde. Un segnale di forte continuità da parte della società del presidente Mauro Lovisa. Il tecnico ha firmato il prolungamento del contratto (che scadeva inizialmente nel giugno 2020) sino al giugno 2021. “Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo scorso luglio – sono le parole del tecnico – La promozione in B è un risultato straordinario, quanto meritato per il lavoro svolto da società, squadra e staff. Un premio per tutta la comunità pordenonese, che ci è sempre stata vicina e sta vivendo un sogno bellissimo.

Adesso pensiamo all’ultima giornata di campionato, alla Supercoppa e poi lavoreremo al massimo per la serie B”, ha aggiunto. “Continuare con Tesser è la scelta più naturale e logica per rafforzare il nostro progetto – spiega Matteo Lovisa, responsabile dell’area tecnica dei neroverdi – che si poggia su idee chiare”.

ANSA | 03-05-2019 11:14