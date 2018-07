Porta in faccia a Donnarumma

Sembrava destinato a lasciare il Milan, tanto più che il club rossonero si era cautelato mettendo sotto contratto Pepe Reina, uno che ha le carte in regola per giocare da titolare nelle più importanti squadre europee. E invece a metà luglio avanzato Gianluigi Donnarumma è saldamente ancorato al club meneghino.

L'agente del giovane campano, Mino Raiola, è al lavoro e stando alle ultime indiscrezioni lo avrebbe offerto alla Roma, che si è appena separata da Alisson, il brasiliano che è andato al Liverpool facendo entrare nelle casse della società capitolina una cifra elevatissima: si parla di 75 milioni. Denaro che però i giallorossi non vogliono investire, neanche in parte, su Donnarumma: da più parti si dice che l'offerta del potente procuratore sarebbe stata declinata, proprio per questioni di bilancio e di alternative più accessibili. Che hanno i nomi di Areola del Paris Saint-Germain, Olsen del Copenaghen e Kasper Schmeichel del Leicester, con il francese, chiuso da Gigi Buffon e smanioso di approdare in una piazza importante come quella romana, in vantaggio sugli altri due.

Alisson ha lasciato Roma ed è volato a Liverpool per svolgere le visite mediche di rito prima della firma di un contratto a 5.5 milioni di euro netti a stagione. I giallorossi incassano una cifra record per un portiere e che servirà al direttore sportivo Monchi per continuare la campagna acquisti dopo i numerosi colpi di inizio estate: si è alla ricerca, per esempio, di un esterno offensivo.

Due anni fa l’estremo difensore del Brasile è stato acquistato per soli 8 milioni e quindi quasi la totalità della somma versata dagli inglesi rappresenta una plusvalenza che permette alle casse della società capitolina di respirare ulteriormente dopo gli incassi raggiunti la scorsa stagione grazie al percorso in Champions arrivato alle semifinali.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 07:45