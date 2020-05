Portabandiera a Tokyo, il cerchio si stringe

"Io penso che, in un Paese come il nostro, il portabandiera, oltre ad essere una persona simbolo, deve essere anche uno che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a chi gli chiedeva l'identikit del portabandiera per le Olimpiadi di Tokyo che si disputeranno nel 2021.

"Non c'è una regola scritta – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano intervenuto sui canali social del Bologna – Da quando sono presidente del Coni ho avuto la fortuna di scegliere tre grandi atleti (Zoeggeler, Pellegrini, Fontana ndr). Gli americani, invece, difficilmente scelgono quello più forte, ma magari un personaggio simbolo", ha concluso.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 14:25