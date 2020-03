Porte chiuse in A, quanto costa ai club e chi ci perde di più

Nella speranza che l’emergenza possa finire dopo il 3 aprile e che gli stadi tornino ad essere riempiti di spettatori per il finale di stagione, si possono già stilare le prime somme sulla perdita economica per i club di serie A costretti a giocare a porte chiuse due turni e mezzo di campionato più le prossime partite delle coppe europee, tutte gare che si potranno vedere solo in tv.

I CONTI – A fare i conti in tasca ai club di serie A è Calcioefinanza che sottolinea come sia la Juventus la società più colpita, secondo le stime: circa 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, pari al 43% di tutti i club della Serie A.

CHI PIANGE – Tra chi potrà perdere di più anche Milan (circa 3,4 milioni, pari al 12%) e Inter (2,7 milioni di euro, 10%). Impatto importante anche per il Lecce, che salterà una sola gara ma contro il Milan, gara che avrebbe garantito un incasso poco sotto il milione di euro.

LA SOMMA – La cifra complessiva relativa al mancato incasso è pari a 28,6 milioni di euro, tra campionato e coppe europee. Dal punto di vista degli spettatori, la stima è di circa 867mila spettatori persi per le 32 gare senza tifosi.

QUANTI MILIONI – Per le 29 gare di Serie A si stima una perdita secca di 20,6 milioni circa per 750mila spettatori, mentre per le tre gare delle coppe (una di Champions League e due di Europa League) si parla di 7,9 milioni con 125mila spettatori.

IL RECORD – Danni enormi già domani per Juventus-Inter, che avrebbe avuto un incasso potenziale di circa 4,1 milioni di euro.

LE COPPE – Pesano anche le tre partite a porte chiuse in Europa: Juventus-Lione (ritorno degli ottavi di Champions), Roma-Siviglia (ritorno degli ottavi di Europa League) e Inter-Getafe (andata degli ottavi di Europa League). La stima del mancato incasso per la Juventus è di circa 5,4 milioni di euro contro i circa 1,2 milioni per Roma e Inter.

SPORTEVAI | 07-03-2020 08:49