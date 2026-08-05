La Juventus in cerca di portiere, hanno tutti ragione ma Atubolo alternativa a Vicario non regge e la migliore soluzione rimane un'altra

C’è un tempo per riflettere su quanto costruito, ma quello riservato alle scelte è ormai imminente a ridosso dell’avvio di una stagione che ambisce a una sorta di rollback. L’opera di ricerca estenuante condotta con attenzione, cura e indubbia profondità per individuare il portiere più adatto ad accollarsi oneri e oneri della maglia della Juventus ha ridotto a Suzuki, Milinkovic-Savic, Vicario e Atubolu i più probabili dopo la fiammata Gill e il crollo delle quotazioni Maignan a seguito del suo rinnovo con il Milan. Posto che Michele Di Gregorio è in rosa e che farà la sua parte, sostenuto da un adeguato supporto per ritrovarsi. Carnevali e Massara misurano, valutano. Quanto asserito da Gigi Buffon, ex uomo di vertice della Figc e soprattutto ex portiere della Nazionale e della Juventus ha aggiunto un tassello verso cui non si può rimanere indifferenti, affatto.
- Portiere Juve, l'allusione non trascurabile di Buffon
- Perché Massara insiste per Suzuki: idea prestito
- L'ultima alternativa a Vicario è davvero Atubolu?
- Milinkovic-Savic, un tentativo in più va fatto
Portiere Juve, l’allusione non trascurabile di Buffon
“Credo che i portieri di cui leggo per la Juve siano ultra affidabili. Vicario è stato in nazionale con noi per tre, quattro anni, ha vinto l’Europa League con il Tottenham, ha fatto un’esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie. La differenza tra lui e Suzuki? Anzitutto di età. Poi ci sono altre differenze che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Sono cose gratuite che uno si può evitare: so di non essere l’ultimo scemo del calcio, una mia parola potrebbe condizionare e dispiacere a qualcuno”, ha dichiarato a Sky.
Mai banale, Buffon. Schietto e, forse, anche un pizzico pressante su un tema divenuto prioritario in questa fase della sessione estiva di mercato per una squadra che è chiamata alla rinascita dalla proprietà ovvero Exor-Elkann. Chi occuperà la porta, quindi?
Perché Massara insiste per Suzuki: idea prestito
Secondo quanto emerso fino a oggi, Massara avrebbe individuato in Suzuki la scelta migliore per svariate ragioni. L’estremo difensore del Parma rientrerebbe negli interessi del Paris Saint-Germain. Ma allora?
L’ipotesi di seguire la via del prestito considerate le esigenze del club parigino e le idee di Luis Enrique potrebbe rivelarsi ragionevole quanto razionale con il dubbio che un giocatore con le sue caratteristiche e la sua tenuta non costituirebbe la giusta operazione, almeno per fare quel salto decisivo.
L’ultima alternativa a Vicario è davvero Atubolu?
Diverso il discorso per Atubolu, estremo difensore del Friburgo in scadenza e considerato anche da transfermarkt tra i parametri zero più allettanti della sessione estiva, per via di quella data. Il 30 giugno 2027 che ha indotto a ritenerlo l’alternativa migliore a Guglielmo Vicario, elogiato dal grande ex ma non ancora nei parametri della società.
Aggiungiamo che il nome del tedesco non è inedito in senso assoluto. Dalla Germania i rumors su Noah erano già circolati nel maggio scorso, quando sembrava evidente che chiunque avesse ricoperto gli incarichi attualmente affidati a Carnevali e Massara avrebbe dovuto risolvere il nodo porta.
Milinkovic-Savic, un tentativo in più va fatto
Rimane sullo sfondo, però, un quesito che riguarda Milinkovic-Savic in uscita dal Napoli e che ai primordi di quest’estate di trattative aveva acquisito un certo rilievo per via degli incastri tra ingaggio, contratto e solidità. L’accordo che lo vincola a De Laurentiis scade il 30 giugno 2030, ma con l’inserimento opportuno (e le giuste contropartite tecniche) sarebbe plausibile rimescolare le carte e la resistenza già nota. Visto e considerato che la sua valutazione di mercato si aggira sui 20 milioni di euro, riconsiderare questa ipotesi risolverebbe se non tutto alcune questioni delicate.
L’operazione portiere sarebbe sulle cifre circolate e che limitano l’operato, di fatto, della società. Perché, quindi non affidarsi a lui, veterano della Serie A, capace già di occupare quel ruolo per Torino e partenopei, guidare in modo saldo il reparto arretrato che, Bremer a parte, ha preoccupato e non poco Spalletti? Quel muro è davvero invalicabile e tale da indurre a considerare altri nomi?