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Juve, è Vicario il nuovo portiere: il Tottenham libera l'azzurro, Dibu scartato per il post Di Gregorio. Chi gioca a Frosinone?

L'azzurro degli Spurs pronto a tornare in Serie A e a difendere i pali della Vecchia Signora. Operazione in chiusura nelle prossime ore, ma a Frosinone Spalletti si affiderà a Perin

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Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili

Giornalista

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nelle prossime ore, Luciano Spalletti avrà il suo nuovo portiere. Non convinta dalle condizioni fisiche di Emiliano Martinez e frenata dalle richieste fuori budget dell’Aston Villa, la Juventus ha, infatti, scelto di accelerare per riportare in Italia Guglielmo Vicario, liberato dal Tottenham.

Niente Dibu, la Juve pronta a chiudere Vicario

Si avvicina la fine della telenovela portiere in casa Juventus. Niente Martinez per la Vecchia Signora, che in serata ha deciso di accelerare per riportare in Serie A dopo tre anni Guglielmo Vicario. A sbrogliare la matassa, dopo il raffreddamento della pista con il Dibu, l’apertura degli Spurs al prestito, unica formula che al momento possono permettersi i bianconeri dopo i soldi investiti per il resto della rosa.

Fumata bianca entro tre giorni

Una grossa mano a Carnevali l’ha data la volontà dell’ex Empoli, convinto a lasciare l’Inghilterra e voglioso di tornare in Italia. Una decisione agevolata anche dalla scelta di Roberto De Zerbi di non farlo rientrare nel suo progetto per rilanciare gli Spurs dopo un anno a dir poco difficile, con la retrocessione in Championship sfiorata. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime 48-72 ore. Entrando nei dettagli dell’accordo, come riportata da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto a favore della Juve.

Perin si scalda per il Frosinone

Svanisce così il sogno Dibu che nelle ultime ore, con l’Aston Villa pronto a chiudere per Suzuki che si era deciso a cedere l’argentino campione del mondo salvo poi fare i conti con la frattura a un dito che, oltre ai 15 milioni richiesti dai Villains, ha convinto la Juve a virare con forza sull’azzurro. Per l’esordio stagionale in campionato a Frosinone, Spalletti dovrebbe affidarsi da Mattia Perin. Di Gregorio resta in uscita e si attende l’offerta giusta per porre fine a una storia non andata come si sperava e affossata ulteriormente da un precampionato da dimenticare dell’ex Monza.

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