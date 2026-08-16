Juve, è Vicario il nuovo portiere: il Tottenham libera l'azzurro, Dibu scartato per il post Di Gregorio. Chi gioca a Frosinone?

L'azzurro degli Spurs pronto a tornare in Serie A e a difendere i pali della Vecchia Signora. Operazione in chiusura nelle prossime ore, ma a Frosinone Spalletti si affiderà a Perin

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nelle prossime ore, Luciano Spalletti avrà il suo nuovo portiere. Non convinta dalle condizioni fisiche di Emiliano Martinez e frenata dalle richieste fuori budget dell’Aston Villa, la Juventus ha, infatti, scelto di accelerare per riportare in Italia Guglielmo Vicario, liberato dal Tottenham.

Niente Dibu, la Juve pronta a chiudere Vicario

Si avvicina la fine della telenovela portiere in casa Juventus. Niente Martinez per la Vecchia Signora, che in serata ha deciso di accelerare per riportare in Serie A dopo tre anni Guglielmo Vicario. A sbrogliare la matassa, dopo il raffreddamento della pista con il Dibu, l’apertura degli Spurs al prestito, unica formula che al momento possono permettersi i bianconeri dopo i soldi investiti per il resto della rosa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fumata bianca entro tre giorni

Una grossa mano a Carnevali l’ha data la volontà dell’ex Empoli, convinto a lasciare l’Inghilterra e voglioso di tornare in Italia. Una decisione agevolata anche dalla scelta di Roberto De Zerbi di non farlo rientrare nel suo progetto per rilanciare gli Spurs dopo un anno a dir poco difficile, con la retrocessione in Championship sfiorata. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime 48-72 ore. Entrando nei dettagli dell’accordo, come riportata da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto a favore della Juve.

Perin si scalda per il Frosinone

Svanisce così il sogno Dibu che nelle ultime ore, con l’Aston Villa pronto a chiudere per Suzuki che si era deciso a cedere l’argentino campione del mondo salvo poi fare i conti con la frattura a un dito che, oltre ai 15 milioni richiesti dai Villains, ha convinto la Juve a virare con forza sull’azzurro. Per l’esordio stagionale in campionato a Frosinone, Spalletti dovrebbe affidarsi da Mattia Perin. Di Gregorio resta in uscita e si attende l’offerta giusta per porre fine a una storia non andata come si sperava e affossata ulteriormente da un precampionato da dimenticare dell’ex Monza.