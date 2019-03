Porto-Roma, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida Porto-Roma, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League (si riparte dal 2-1 dell'Olimpico). L'ultima trasferta al Do Dragao, casa dei portoghesi, risale ai preliminari del 2016 (1-1 il finale).

4-3-3 per Conceiçao che ritrova, rispetto alla sfida d'andata, Otavio e Marega. Di Francesco, a rischio esonero, ha nuovamente Manolas a disposizione. In avanti Dzeko, El Shaarawy e, a sorpresa, potrebbe esserci Perotti.

PORTO-ROMA (mercoledì, ore 21.00)

PORTO (4-3-3): Casillas; Eder, Felipe, Pepe, Telles; Otavio, Danilo, Herrera; Brahimi, Soares, Fernando. All. Conceiçao

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

SPORTAL.IT | 05-03-2019 07:40