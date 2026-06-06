Portogallo-Cile, Leao da incubo: rissa ed espulsione. Zufferli lo caccia, il 10 del Milan mette a rischio il Mondiale

Continua il momento del numero 10 rossonero che rovina la sua partita facendosi espellere poco prima dell'intervallo davanti a 30mila spettatori: cosa è successo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Rafa Leao da incubo. Schierato titolare da Roberto Martinez nell’amichevole tra Portogallo e Cile, l’attaccante del Milan perde la testa prima dell’intervallo e si fa espellere dall’arbitro italiano Zufferli. Dopo aver annunciato di voler lasciare i rossoneri, continua il momento no dell’ex Lille, che ora mette a rischio anche il Mondiale.

Portogallo-Cile, follia di Leao: rissa e rosso

La penultima amichevole del Portogallo prima della partenza per i Mondiali avrebbe dovuto essere una festa. Invece, Leao rovina tutto perdendo la testa a pochi istanti dall’intervallo. Quando le squadre, ancora sul punteggio di 0-0, sembravano destinate a rientrare negli spogliatoi, accade l’impensabile in una gara dal solo valore di preparazione e senza punti in pali. In seguito a uno scontro di gioco nei pressi della bandierina del corner, sul lato destro della difesa cilena, tra João Cancelo e Agustín Arce scoppia una rissa in campo. Tra i più nervosi proprio il numero 10 del Milan, che spintona più volte Iván Román. Il difensore cileno crolla poi a terra, accentuando il contatto ricevuto. Alla fine l’arbitro Zufferli decide: espulsi entrambi.

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La figuraccia di Leao davanti a 30mila tifosi

In 30mila sono accorsi all’Estádio Nacional do Jamor di Lisbona per sostenere Cristiano Ronaldo e compagni, a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti. Tutto potevano immaginare i tifosi, tranne un epilogo simile. Eppure la partita di Rafa Leao era iniziata bene, con il palo colpito dopo 10’ su assist di CR7, a cui poi è stato annullato anche un gol per fuorigioco. Quando l’arbitro Zufferli ha estratto il doppio cartellino rosso, il pubblico si è lasciato andare a un boato di disapprovazione.

Leao, Mondiali a rischio e addio al Milan

Il suo gesto può costargli il Mondiale. Rafa ha dimostrato di non essere affatto sereno, probabilmente a causa della sua situazione di incertezza al Milan. Alla luce di quanto successo, il ct del Portogallo, Roberto Martinez, potrebbe decidere di escluderlo dall’undici titolare, perché reazioni del genere non sono tollerabili nel corso della rassegna iridata. I lusitani giocheranno un’altra amichevole martedì 10 giugno, poi l’esordio in Coppa sette giorni più tardi contro la Repubblica Democratica del Congo. Chissà se Leao avrà l’occasione di riscattarsi, ma di sicuro la sua è un’estate molto complicata. Dopo aver dichiarato di voler lasciare il Milan con tanto di frecciate ad Allegri, l’espulsione in amichevole: Rafa ha i nervi a fior di pelle.