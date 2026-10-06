Ronaldo, ultimatum al Portogallo: nessun ritorno in nazionale con Jorge Jesus. E arriva lo sfottò dello United

Dal Portogallo rivelano l'aut aut di Cristiano Ronaldo: niente Nazionale fino a quando l'allenerà Jorge Jesus. Ma il ct non perde mai e il Manchester United prende in giro CR7

L’aut aut di Cristiano Ronaldo alla sua Nazionale: fino a quando Jorge Jesus sarà l’allenatore del Portogallo, lui rifiuterà le convocazioni. L’indiscrezione arriva dalla CNN Portogallo, ma il ct lusitano gode assolutamente della fiducia della federazione dopo le 4 vittorie in 4 gare di Nations League. Intanto il Manchester United pubblica un video di sfottò nei confronti contro CR7.

CR7 e l’aut aut al Portogallo

Fino a quando Jorge Jesus sarà sulla panchina del Portogallo, Cristiano Ronaldo si rifiuterà di tornare in Nazionale. È quanto emerge da alcune indiscrezioni rilasciate dal giornalista portoghese Rui Santos alla CNN Portogallo. Non sarebbe bastato, dunque, l’avvicinamento provato dal commissario tecnico lusitano nei confronti di CR7, ancora inviperito per essere rimasto in panchina contro la Norvegia, lo scorso 27 settembre. Uno smacco troppo grande per Ronaldo, per la prima volta escluso per tutta la partita dopo 18 anni di carriera in Nazionale.

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Da qui la decisione di lasciare il ritiro in Danimarca e di fare ritorno a casa, trascinandosi dietro polemiche e indiscrezioni, l’ultima legata alla sua mancata intenzione di tornare in Nazionale già a novembre, per le ultime gare del girone di Nations League. La mano tesa di Jorge Jesus non è stata stretta da CR7, che avrebbe dichiarato che fino a quando il ct rimarrà in panchina, lui rifiuterà ogni convocazione.

Le voci dal Portogallo, la fiducia in Jorge Jesus

“Cristiano non è per niente soddisfatto di come è stata gestita l’intera vicenda, è rimasto indignato dopo le dichiarazioni di Jorge Jesus“. Il commissario tecnico ha chiuso ogni tipo di discorso dichiarando: “Non devo scusarmi con nessuno, sono io che faccio le selezioni della squadra”.

Ronaldo, si dice, non avrebbe neppure seguito la partita del Portogallo contro la Norvegia, perché si trovava sul suo jet privato con la famiglia. Intanto Jorge Jesus gode della fiducia della federazione dopo le quattro vittorie ottenute nelle prime quattro partite da commissario tecnico dei lusitani. Anche senza CR7, dunque, il Portogallo continua a vincere.

Ronaldo beccato dal Manchester United, il video

E mentre Ronaldo rischia una squalifica fino a sei mesi, per avere lasciato il ritiro del Portogallo senza motivo, dal Manchester United, sua ex squadra, arriva uno sfottò destinato a far discutere. Approfittando della pausa per le nazionali, i Red Devils hanno pubblicato un video sui propri canali ufficiali, elogiando Edinson Cavani e rifilando una stoccata a CR7.

Il video riguarda la stagione 2021-2022, quando durante una partita di campionato, CR7 si rifiutò di rincorrere un pallone a lui destinato, poiché calciato con troppa forza e fuori dalla portata del portoghese. Dietro di lui si vede Cavani rincorrere quel pallone e tenerlo in campo, mantenendo viva l’azione. “Cavani è stato instancabile”, si legge nella descrizione del video. Una frecciatina più che evidente nei confronti del capriccioso Ronaldo.