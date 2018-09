Portogallo-Italia, le probabili formazioni

L'Italia di Roberto Mancini è impegnata in serata a Lisbona, dove affronterà il Portogallo nella seconda partita della Nations League. Gli Azzurri, dopo il pareggio interno con la Polonia, sono chiamati a una prestazione più convincente contro i campioni d'Europa. Il ct conferma il 4-3-3 ma cambia la squadra: in difesa Criscito prende il posto di Biraghi, in mediana Benassi affiancherà Jorginho e Gagliardini, in attacco cambia il tridente. Al posto di Bernardeschi, Balotelli e Insigne, deludenti, ci saranno Chiesa, Immobile e Bonaventura

Portogallo-Italia, ore 20.45

Probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Neto, Gurreiro; Sanches, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Andrè Silva, Guedes.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Benassi; Chiesa, Immobile, Bonaventura.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 08:15