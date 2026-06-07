Mondiali, Portogallo, Leao spiega il suo gesto di follia ma ora rischia grosso: lo scenario

L'attaccante del Milan ha perso la testa nell'amichevole tra Portogallo e Cile, rimediando un'espulsione che fa discutere. Ora la FIFA dovrà valutare l'entità della sanzione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Doveva essere una serata utile per ritrovare fiducia e guadagnare posizioni nelle gerarchie del Portogallo, ma si è trasformata in un nuovo motivo di preoccupazione per Rafael Leao. L’esterno rossonero è stato espulso nel corso dell’amichevole contro il Cile dopo una violenta discussione con il difensore cileno Ivan Roman. Un episodio che arriva in un momento già delicato della sua carriera, tra le voci di mercato e una stagione al di sotto delle aspettative. Leao ha provato a spiegare il proprio gesto attraverso i social, ma adesso l’attenzione è tutta rivolta alle possibili conseguenze disciplinari. E con il Mondiale alle porte, ogni dettaglio può fare la differenza.

Leao perde la testa: cosa è successo contro il Cile

L’episodio che ha portato all’espulsione di Rafael Leao è avvenuto nel finale del primo tempo dell’amichevole disputata a Lisbona tra Portogallo e Cile. Tutto è nato da un duro confronto tra Joao Cancelo, Felipe Faundez e Ivan Roman, con gli animi che si sono rapidamente surriscaldati. Leao è intervenuto per difendere il compagno di squadra, ma la situazione è degenerata in pochi secondi. L’attaccante ha spinto più volte Roman, arrivando anche a colpirlo al collo e successivamente al volto. L’arbitro italiano Luca Zufferli non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso diretto per entrambi i giocatori.

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La versione di Leao: “Volevo proteggere il mio compagno”

Dopo la partita, il numero 10 portoghese ha scelto i social per fornire la propria versione dei fatti. Leao ha spiegato di non aver avuto alcuna intenzione di fare male all’avversario e di essere intervenuto esclusivamente per difendere Cancelo durante la discussione. Una giustificazione che però potrebbe non bastare per evitare eventuali conseguenze disciplinari. Anche il commissario tecnico Roberto Martinez ha preso le difese del suo giocatore, sostenendo che l’episodio non meritasse necessariamente un’espulsione. Il selezionatore ha comunque ammesso che il Portogallo dovrà imparare a gestire meglio situazioni di tensione simili, soprattutto in vista delle sfide mondiali.

Il rischio squalifica e il verdetto della FIFA

La grande incognita riguarda adesso la decisione della commissione disciplinare della FIFA. Normalmente un’espulsione per comportamento violento può portare a una squalifica compresa tra una e tre giornate. Lo scenario più favorevole per Leao prevederebbe la possibilità di scontare l’eventuale stop nell’ultima amichevole contro la Nigeria, rimanendo così disponibile per l’esordio mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giugno. Tuttavia la FIFA ha la facoltà di aggravare la sanzione qualora ritenga il gesto particolarmente grave. Una decisione che potrebbe complicare ulteriormente il percorso del talento portoghese.

Un momento difficile tra mercato e gerarchie della Nazionale

L’espulsione arriva in una fase particolarmente delicata per il futuro di Leao. L’attaccante ha recentemente manifestato la volontà di aprire un nuovo capitolo della propria carriera dopo sette stagioni con il Milan, ma le sue prestazioni continuano a dividere tifosi e addetti ai lavori. Anche in Nazionale il suo posto non appare più intoccabile come in passato. La crescita di giocatori come Pedro Neto e la ricchezza offensiva del Portogallo hanno aumentato la concorrenza. Per questo motivo la gara contro il Cile rappresentava un’occasione importante per convincere Martinez. Invece, il rosso rimediato rischia di allontanarlo ulteriormente dal ruolo di protagonista alla vigilia della competizione più importante.