Lettera Cristiano Ronaldo, Jesus tira dritto: “Continuo a lavorare come sempre”. La verità però può essere molto diversa

Il ct del Portogallo taglia corto dopo il messaggio di CR7, ma dietro il gelo apparente potrebbe esserci un’operazione studiata a tavolino

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giorno nuovo. Tassello nuovo. La telenovela tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo si arricchisce di ulteriori dettagli e, dopo il comunicato di redenzione di CR7, è di oggi la secca replica di Jorge Jesus. Un botta e risposta che, come riportato dalla stampa lusitana, potrebbe però celare una verità ben diversa e una strategia ben precisa.

Jesus gelido su Ronaldo

“La lettera di Cristiano Ronaldo? L’ho letta e non ho niente da aggiungere. Ora, come faccio ogni giorno, vado in Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese”. Così si è espresso il ct del Portogallo Jorge Jesus nelle ultime ore dopo il messaggio affidato ai social nella serata di ieri da CR7. Frasi che sembrano andare a confermare il gelo con il cinque volte Pallone d’Oro, ma che in realtà potrebbero nascondere una verità differente.

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La verità del ct

Per provare a togliere il velo di mistero sulla situazione occorre ripercorrere le ultime ore del commissario tecnico della Seleção, che nella serata di ieri, mentre Cristiano pubblicava il proprio comunicato, assisteva alla gara di qualificazione all’Europeo di categoria tra le rappresentative U21 di Portogallo e Cechia, vinta 2-0 dai lusitani, che allungano così in cima al girone B proprio sui cechi.

Jesus ha lasciato la Cidade do Futebol in serata e, una volta raggiunta la propria abitazione ad Aroeira, è stato interpellato dai giornalisti di CMTV presenti sul posto circa il comunicato con cui CR7 riconosce l’errore, si dice pronto ad accettare una probabile sanzione e, al contempo, conferma la propria disponibilità a rispondere a una eventuale convocazione. “Se ho letto il comunicato? No, sono stato a Leiria a vedere l’Under 21. Lo leggerò adesso. Non ho altro da dire”, ha tirato dritto il ct.

Un piano più grande

Il resto è storia, con la risposta a dir poco gelida di oggi e, si fa per dire, il ritorno alla routine di sempre. La verità potrebbe però essere ben diversa da quella raccontata da Jesus. Secondo la stampa lusitana, infatti, il comunicato di Cristiano non sarebbe arrivato in modo inatteso, ma sarebbe parte di un percorso di riavvicinamento studiato nel dettaglio dalla federazione, che avrebbe avallato il testo e autorizzato la pubblicazione. Una vicenda da mandare in archivio al più presto e… “senza aggiungere altro”, almeno fino alla prossima convocazione.