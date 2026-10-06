Portogallo, Ronaldo e il retroscena della lite con Jorge Jesus: le promesse non mantenute del c.t. e la furia di CR7  

Il giornalista inglese Piers Morgan, vicino al campione, ha rivelato nuovi dettagli della bufera scoppiata nella nazionale lusitana

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Jorge Jesus non ha mantenuto le promesse fatte a Cristiano Ronaldo, di qui la furia del fuoriclasse, scoppiata dopo la partita contro la Norvegia, e la sua decisione di lasciare il ritiro del Portogallo: questo il retroscena svelato da Piers Morgan, giornalista britannico molto vicino a CR7, che ha scaricato sul c.t. lusitano la responsabilità della lite che sta spaccando il calcio lusitano.

Portogallo: lite con Jesus, la versione di Ronaldo

Emergono nuovi dettagli riguardanti il caso Cristiano Ronaldo scoppiato dopo la seconda partita del Portogallo in Nations League, contro la Norvegia, lo scorso 27 settembre. Fino a oggi, la decisione di CR7 di lasciare il ritiro della Nazionale era stata attribuita alla scelta del c.t. Jorge Jesus di tenerlo in panchina per tutta la gara contro gli scandinavi. Ora, però, il giornalista inglese Piers Morgan ha lasciato trapelare nel suo podcast alcuni retroscena, già battezzati dalla stampa britannica come “la versione di Ronaldo”: Morgan, infatti, è ritenuto molto vicino al campione portoghese.

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Ronaldo e le promesse non mantenute da Jesus

Secondo il giornalista, infatti, CR7 non avrebbe preteso dal nuovo c.t. del Portogallo di giocare titolare in ogni partita. Jesus, però, sarebbe ripetutamente venuto meno alle promesse fatte al fuoriclasse. La prima era relativa alla partita d’esordio in Nations League contro il Galles: dopo aver inserito Ronaldo nella formazione titolare, Jesus l’avrebbe dovuto tenere in campo 90’, e invece l’ha sostituito dopo 67’.

CR7 avrebbe digerito l’affronto per il bene del Portogallo, salvo poi scoppiare di fronte alla seconda promessa violata da Jesus. Contro la Norvegia, infatti, CR7 era d’accordo col c.t. sul partire dalla panchina: i patti, però, erano che avrebbe giocato la mezz’ora finale. Cosa mai avvenuta: dopo essersi scaldato a lungo, Ronaldo è tornato in panca. Al “tradimento” di Jesus è poi seguito un “vaffa” di CR7 nei confronti del suo c.t. e la scelta di lasciare il ritiro del Portogallo.

Portogallo, Jesus si è scusato con CR7

Il duplice sgarro di Jesus sarebbe dunque stata la causa scatenante della furia di Ronaldo. “Si è fidato di quello che gli è stato detto, ma dopo l’ennesima bugia si è sentito tradito”, ha raccontato Morgan, prendendo posizione in favore di CR7. Il giornalista, però, non si è limitato a spiegare le cause della rottura tra il campione e il c.t.. Ha anche smentito lo stesso Jesus, che aveva affermato di non aver mai chiesto scusa a Ronaldo: “Jesus si è scusato in privato, anche Proença (il presidente della Federcalcio portoghese, ndr) ne è testimone”, ha raccontato Morgan.

Nel frattempo, in attesa di nuovi dettagli, la situazione sarebbe definitivamente precipitata: secondo CNN Portogallo, Ronaldo avrebbe comunicato alla Federazione la sua decisione di restare fuori dalla Nazionale fino a quando Jesus ne sarà il commissario tecnico.