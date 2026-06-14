Portogallo, ci sarà anche Diogo Jota in campo al Mondiale: lo splendido omaggio di Ronaldo e compagni

Primo Ministro portoghese, Luis Montenegro, rende possibile l’impossibile e regala alla Nazionale l’opportunità di avere sempre accanto il compagno scomparso un anno fa

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il Portogallo renderà omaggio a Diogo Jota con un braccialetto speciale che Cristiano Ronaldo e compagni hanno deciso di indossare durante ogni partita della Coppa del Mondo in Stati Uniti, Canada e Messico.

Portogallo, Mondiale nel segno di Diogo Jota

L’esordio in Coppa del Mondo è fissato per il prossimo 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo. Una partita che non può essere come le altre per il Portogallo. Per Cristiano Ronaldo e compagni sarà, infatti, il primo match in un Mondiale dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, morto ad appena 28 in un incidente d’auto insieme al fratello André Silva il 3 luglio di un anno fa. Il compianto attaccante del Liverpool sarà però accanto a ogni giocatore della nazionale lusitana, che è pronta a omaggiare lo sfortunato compagno e portarlo sul terreno di gioco.

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Il regalo del Primo ministro alla squadra

A rendere tutto questo possibile è il regalo che il Primo ministro portoghese, Luis Montenegro, ha deciso di far pervenire nel ritiro della Seleção das Quinas in Florida. A Palm Beach Gardens sono, infatti, spuntati al polso di tutti i giocatori dei braccialetti speciali, verdi e amaranto con lo stemma Nazionale e i nomi di tutti i convocati di Roberto Martínez più uno: quello di Diogo Jota, appunto.

Braccialetto speciale

La cosa bella è che, come confermato dal fresco bi-campione d’Europa con il PSG, Vitinha, il Premier portoghese si è premurato che i braccialetti potessero rientrare in tutti i parametri per essere indossati anche in campo: “Il Primo Ministro ci ha regalato questo braccialetto assicurandosi che potessimo indossarlo in campo”, ha spiegato il centrocampista, che ha aggiunto: “Ha tutte le caratteristiche per poter essere indossato. Ci ha lasciato la scelta se indossarlo e come. Lo abbiamo ricevuto con grande affetto e abbiamo scelto tutti di metterlo al polso”.

Roberto Martinez ricorda Diogo Jota

Con la nazionale lusitana, Diogo Jota ha giocato 49 partite e messo a segno 14 reti, contribuendo alla conquista delle due Nations League e ci sono davvero pochi dubbi sulla sua possibile convocazione in questa Coppa del Mondo. Una manifestazione che, emozionando tutti, il Portogallo ha scelto di dedicare al suo sfortunato compagno, ricordato in questi giorni anche dalla moglie con una splendida lettera ad Andy Robertson, grande amico di Jota nei Reds. “Diogo è la nostra luce, è un grande esempio per noi e ci dà un po’ di energia in più nei momenti difficili. Dobbiamo usare la sua ispirazione perché lui è parte di noi”, ha ricordato il ct Martinez.