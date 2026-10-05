Portogallo-Norvegia, moviola: cosa ha detto Conceicao a Mariani, il Var Di Bello tace su un rigore per gli ospiti

La prova dell’arbitro Mariani in Nations League all'Estádio do Dragão di Porto analizzata al microscopio, il fischietto laziale ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia e per il Var Di Bello, chiamati spesso in causa: gara nervosa e qualche episodio dubbio. Vediamo cosa è successo all’Estádio do Dragão di Porto in Nations League.

Portogallo-Norvegia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 3′ la partita è stata interrotta per prestare soccorso a Nuno Mendes, rimasto a terra dopo uno scontro con Schjelderup, che ha colpito il difensore portoghese al volto con il braccio. Lo staff medico portoghese non ha nemmeno chiesto il permesso di entrare in campo ed era già con il giocatore quando la partita è stata sospesa. Al 9′ numero nello stretto di João Félix, con due avversari saltati in dribbling e incursione nell’area norvegese. Poi però non riesce a calciare, ben contrastato dal ritorno di Ostigård. Timide proteste portoghesi per un fallo da rigore: che non c’è. Primo giallo al 12′, è per Cancelo per un fallo su Wolfe. Regolare al 36′ il gol di Ajer che stoppa di petto e, dal vertice destro dell’area portoghese, incrocia con l’esterno collo all’incrocio dei pali. Lo imita al 38′ Cancelo con un altro eurogol per l’1-1.

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Il rigore negato

Cancelo con un altro eurogol per l’1-1. Al 79′ Goncalo Ramos segna il gol del sorpasso lusitano. Gol convalidato dopo attenta revisione per la posizione di partenza di João Félix. Jesus vorrebbe effettuare altre due sostituzioni, ma la scelta è troppo ritardata e il direttore di gara la rimanda. All’85’ Schjelderup entra in area e va a contatto con Dalot, chiedendo a gran voce un calcio di rigore. Mariani non fischia e poi espelle un componente dello staff norvegese. Il Var Di Bello non interviene.

Il rosso a Conceicao

All’86’ Mariani ammonisce Conceicao, che era stato tra i migliori in campo, per perdita di tempo (non ha reagito prontamente all’ordine di sostituzione), lui replica con un gesto irriverente col pollice e qualche parolina verso il direttore di gara e allora scatta il secondo giallo. All’88’ giallo per Bruno Fernandes per un’entrata in ritardo su Schjelderup. Dopo 7′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando. Ultima uscita in A in per Parma-Genoa, è considerato oggi il miglior arbitro italiano.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 9 vittorie dei lusitani, due pareggi e una vittoria della Norvegia

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Zufferli IV uomo, Di Bello al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cancelo, Bruno Fernandes, espulso Conceicao.