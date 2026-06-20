Portogallo, la polemica su Ronaldo coinvolge Diogo Jota: il commento virale e il gesto della famiglia

Il caso Cristiano Ronaldo non si sgonfia dopo il flop del Portogallo all'esordio: migliaia di messaggi invadono il profilo di Diogo Jota e la famiglia è costretta a intervenire

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Le polemiche che stanno travolgendo Cristiano Ronaldo dopo il deludente esordio del Portogallo ai Mondiali finiscono per coinvolgere anche Diogo Jota, il campione portoghese scomparso un anno fa in un tragico incidente stradale. Nelle ultime ore numerosi tifosi della nazionale guidata da Roberto Martinez hanno preso d’assalto il profilo social dell’ex attaccante del Liverpool, costringendo la famiglia a intervenire.

Ronaldo sotto accusa in Portogallo dopo il flop ai Mondiali

Il Portogallo è sempre più diviso tra chi continua a difendere il cinque volte Pallone d’Oro e chi, invece, chiede a Roberto Martinez di lasciare in panchina il fuoriclasse di Madeira nella prossima e decisiva sfida del Gruppo K contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nelle ultime ore il fronte anti-Ronaldo si è ulteriormente allargato e la sensazione è che sia in corso una vera e propria campagna mediatica contro il 41enne dell’Al-Nassr.

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Ronaldo sì, Ronaldo no: il dilemma di Martinez

Emblematico, in questo senso, l’editoriale pubblicato dal quotidiano A Bola e firmato dal consulente e socio dello Sporting, Nuno Saravia, secondo cui ai Mondiali si sta assistendo alla “fine di un’era”. Ora spetterà al ct decidere se continuare a puntare su CR7 oppure cambiare strada. In ogni caso, difficilmente qualcuno vorrebbe trovarsi al suo posto: cedere alle pressioni significherebbe escludere dall’undici titolare uno dei più grandi calciatori della storia, con tutti i rischi del caso. Al contrario, confermare Ronaldo e non ottenere il risultato sperato potrebbe esporre Martinez alle critiche feroci di un intero Paese.

Il profilo social di Diogo Jota travolto dai tifosi

Le polemiche su Cristiano Ronaldo si sono spostate addirittura sul profilo Instagram di Diogo Jota, il calciatore della nazionale portoghese scomparso lo scorso luglio all’età di 28 anni in un incidente stradale in cui perse la vita anche il fratello minore André. Gli ultimi post dell’ex attaccante del Liverpool sono stati inondati di messaggi con un commento diventato virale: “Passa a Ronaldo”. Per alcuni si tratta soltanto della nostalgia per un giocatore che metteva il suo talento al servizio del capitano, ma molti interpretano questa invasione come una grave mancanza di rispetto nei confronti di Diogo Jota e della sua famiglia, che oggi gestisce il suo profilo.

Il gesto della famiglia di Diogo Jota per fermare gli haters

Nel tentativo di arginare il fenomeno, la famiglia di Diogo Jota, che solo pochi giorni prima del tragico incidente aveva sposato la compagna Rute Cardoso dalla quale aveva già avuto tre figli, ha deciso di bloccare i commenti agli ultimi due post pubblicati sul suo profilo Instagram. La misura, però, non è bastata a fermare i tifosi – o presunti tali – che hanno continuato a riversarsi sui post meno recenti.

La tensione attorno alla nazionale portoghese è altissima, come dimostra anche un altro episodio che ha coinvolto João Neves e la sua compagna, finiti nel mirino degli haters. Dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, il centrocampista aveva dichiarato: “Sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento è come noi. È solo un altro giocatore che è qui per aiutarci. È come tutti gli altri”. Parole che gli sono costate migliaia di commenti negativi sui social.