L'ex attaccante della Juventus segna la sua rete n.944 in carriera e raggiunge Ruiz come miglior marcatore nelle qualificazioni per i Mondiali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cristiano Ronaldo non si ferma mai: rigore vincente per l’ex Juve nella vittoria per 3-2 del Portogallo in Ungheria, un altro gol che lo consacra ulteriormente come il miglior marcatore di sempre con la propria Nazionale. Sono 141 le reti del 40enne CR7 (39 nelle qualificazioni mondiali, eguagliato l’honduregno Carlos “El Pescadito” Ruiz come capocannoniere in queste partite), 27 in più di Messi che a sua volta aveva fatto doppietta in Argentina-Venezuela. In tutto l’ex Juve è a quota 944 gol in carriera con l’obiettivo dei 1000 gol che si avvicina.

Che fatica per battere l’Ungheria

Se il Gruppo F aveva una trappola per il Portogallo, era proprio la partita con l’Ungheria . Ma gli uomini di Roberto Martínez l’hanno risolta, anche se hanno dovuto sudare, come previsto. È stato facile dominare con il possesso palla, ma non altrettanto facile rompere la doppia linea difensiva dei padroni di casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’allenatore catalano ha schierato un undici titolare offensivo, con un centrocampo sbilanciato. Ha ottenuto ciò che voleva: l’Ungheria ha avuto a malapena la possibilità di toccarli . Ma non ne ha avuto bisogno. Un rapido contropiede di Szoboszlai si è concluso con un cross di Nagy verso la testa di Varga (1,85 m), che ha trovato poca resistenza contro il salto determinato ma inutile di Vitinha (1,72 m) .

Il rigore di Ronaldo

Il Portogallo non ha perso tempo a reagire. Ha costretto Toth a due parate spettacolari sui tiri al volo di Cristiano Ronaldo e João Neves, finché non ha segnato con Bernardo Silva, lasciato solo mentre la difesa ungherese cercava di uscire dall’area . Il sorpasso è arrivato su rigore: il cross di Cristiano Ronaldo in area è stato parato da Nego con la mano. È stato lo stesso numero 7 a segnare, con un potente tiro rasoterra che è sfuggito di poco alla portata di Toth. Tutti i record vanno aggiornati di continuo.

Il gol-partita di Cancelo

Sembrava che la partita fosse finita ma prima Varga ha segnato il gol del 2-2 e poi Cancelo con una botta da fuori area ha siglato il 3-2 finale per i portoghesi. La serie di vittorie del ct Bobby Martinez continua a essere spettacolare: 32 partite, con uno score di 23 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.