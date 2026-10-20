Tanto rumore per nulla. O quasi. La preannunciata sanzione per Ronaldo, a seguito dell’ammutinamento in nazionale quando era in Danimarca, la lite con il ct Juan Jesus e l’abbandono del ritiro, si è trasformata in una mezza farsa. Cr7 è stato infatti punito solo con una sospensione di 30 giorni e una multa di 255 euro. Il mese di stop non coincide tra l’altro con attività internazionali per cui di fatto il giocatore non salterà alcuna gara.
- Una barzelletta la multa per Ronaldo
- La nota del Portogallo
- Cr7 disponibile per le prossime gare ufficiali
Una barzelletta la multa per Ronaldo
Si vociferava di una sospensione di 6 mesi e di una maximulta ma la montagna ha partorito il topolino. Facendo poi due conti, dopo aver rinnovato il contratto con il club saudita, Ronaldo – che percepisce ora uno stipendio base di circa 208 milioni di euro all’anno che con i bonus, la cifra potrebbe arrivare a quasi 250 milioni di euro- impiega 38,6 secondi della sua “giornata lavorativa”per intascare la somma necessaria a coprire la multa inflittagli dalla Commissione Disciplinare della FPF. In termini percentuali, i 255 euro corrispondono allo 0,00012% dello stipendio annuo della stella quarantunenne.
La nota del Portogallo
Qiesta la nota della federcalcio portogehese: “Il Consiglio Disciplinare – Sezione Non Professionistica – della Federazione Calcistica Portoghese decide, nel presente procedimento, di ritenere l’accusa pienamente fondata e, di conseguenza, di condannare l’imputato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro per aver commesso, in un’unica occasione e intenzionalmente, l’infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal paragrafo 1 dell’articolo 160 del RDFPF, applicandogli, di conseguenza, la sanzione della sospensione per 30 (trenta) giorni e, in aggiunta, la sanzione di una multa fissata a 2,5 UC, ovvero € 255,00 (duecentocinquantacinque euro)”, si legge nella sentenza.
Cr7 disponibile per le prossime gare ufficiali
Poiché la prossima partita della nazionale è in programma solo per il 14 novembre e l’incidente è avvenuto il 30 settembre, il giorno prima della partita contro la Danimarca, la stella portoghese ha già scontato 19 giorni di squalifica, quindi gliene restano solo 11 , il che significa che sarà disponibile per le prossime convocazioni per le partite di Nations League contro la Danimarca (14 novembre) e il Galles (17 novembre). Ora la palla è nel campo di Jorge Jesus, che dovrà decidere se convocare o meno l’attaccante dell’Al Nassr per le ultime partite della fase a gironi della Nations League, in seguito alla disputa tra l’allenatore e il capitano, resa pubblica durante l’ultima finestra di mercato FIFA.
È bene ricordare che Ronaldo era titolare nella partita casalinga contro il Galles del 24 settembre ad Alvalade. Tre giorni dopo, a Oslo, non è sceso in campo nella vittoria contro la Norvegia, una situazione che è stata all’origine del disaccordo con Jesus. In una dichiarazione rilasciata il 6 ottobre, CR7 ha garantito la sua disponibilità a indossare nuovamente la maglia del Portogallo dopo aver scontato la squalifica ora resa nota.