Cr7 sanzionato con 30 giorni di stop quando la nazionale non gioca e con una multa di 255 euro: gli basta meno di un minuto di quanto guadagna al giorno per pagarla

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tanto rumore per nulla. O quasi. La preannunciata sanzione per Ronaldo, a seguito dell’ammutinamento in nazionale quando era in Danimarca, la lite con il ct Juan Jesus e l’abbandono del ritiro, si è trasformata in una mezza farsa. Cr7 è stato infatti punito solo con una sospensione di 30 giorni e una multa di 255 euro. Il mese di stop non coincide tra l’altro con attività internazionali per cui di fatto il giocatore non salterà alcuna gara.

Una barzelletta la multa per Ronaldo

Si vociferava di una sospensione di 6 mesi e di una maximulta ma la montagna ha partorito il topolino. Facendo poi due conti, dopo aver rinnovato il contratto con il club saudita, Ronaldo – che percepisce ora uno stipendio base di circa 208 milioni di euro all’anno che con i bonus, la cifra potrebbe arrivare a quasi 250 milioni di euro- impiega 38,6 secondi della sua “giornata lavorativa”per intascare la somma necessaria a coprire la multa inflittagli dalla Commissione Disciplinare della FPF. In termini percentuali, i 255 euro corrispondono allo 0,00012% dello stipendio annuo della stella quarantunenne.

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La nota del Portogallo

Qiesta la nota della federcalcio portogehese: “Il Consiglio Disciplinare – Sezione Non Professionistica – della Federazione Calcistica Portoghese decide, nel presente procedimento, di ritenere l’accusa pienamente fondata e, di conseguenza, di condannare l’imputato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro per aver commesso, in un’unica occasione e intenzionalmente, l’infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal paragrafo 1 dell’articolo 160 del RDFPF, applicandogli, di conseguenza, la sanzione della sospensione per 30 (trenta) giorni e, in aggiunta, la sanzione di una multa fissata a 2,5 UC, ovvero € 255,00 (duecentocinquantacinque euro)”, si legge nella sentenza.

Cr7 disponibile per le prossime gare ufficiali

Poiché la prossima partita della nazionale è in programma solo per il 14 novembre e l’incidente è avvenuto il 30 settembre, il giorno prima della partita contro la Danimarca, la stella portoghese ha già scontato 19 giorni di squalifica, quindi gliene restano solo 11 , il che significa che sarà disponibile per le prossime convocazioni per le partite di Nations League contro la Danimarca (14 novembre) e il Galles (17 novembre). Ora la palla è nel campo di Jorge Jesus, che dovrà decidere se convocare o meno l’attaccante dell’Al Nassr per le ultime partite della fase a gironi della Nations League, in seguito alla disputa tra l’allenatore e il capitano, resa pubblica durante l’ultima finestra di mercato FIFA.

È bene ricordare che Ronaldo era titolare nella partita casalinga contro il Galles del 24 settembre ad Alvalade. Tre giorni dopo, a Oslo, non è sceso in campo nella vittoria contro la Norvegia, una situazione che è stata all’origine del disaccordo con Jesus. In una dichiarazione rilasciata il 6 ottobre, CR7 ha garantito la sua disponibilità a indossare nuovamente la maglia del Portogallo dopo aver scontato la squalifica ora resa nota.