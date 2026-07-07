La prova dell’arbitro Taylor al Dallas Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mai come stavolta si può definire un’arbitraggio all’inglese quello di Taylor. Il fischietto britannico (che in passato fece infuriare Mourinho) lascia giocare molto, troppo, non ammonisce nessuno per 87’ poi caccia tre gialli ma ne mancano almeno altri tre e qualche svista la prende. Vediamo cosa è successo al Dallas Stadium di Arlington.

Portogallo-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ dopo un contatto in area finisce a terra Ronaldo e alza le mani chiedendo il rigore, per l’arbitro non c’è niente. Qualche decisione invertita (su angoli e falli laterali), qualche fallo non visto ma nessun errore nel primo tempo per l’arbitro. Dopo 56′ finisce la partita di Nuno Mendes, per un problema muscolare dopo uno scatto. Era stato tra i migliori e aveva annullato Yamal. Al suo posto Semedo.

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Taylor non fischia quasi niente

Taylor continua a ignorare falli (plateale quello proprio di Semedo su Yamal al 66′). Al 70′ il Portogallo perde anche Cancelo per infortunio. Martinez inserisce anche Leao. Graziato Semedo al 72′ per un altro intervento scomposto su Yamal: non bastava il fallo, c’era anche il giallo. Timide proteste al 79′ per un possibile mani di Semedo che interviene in scivolata su tentativo del neo-entrato Ferran Torres. Primo giallo all’86’, è per Bernardo Silva. Al 91′ regolare il gol di Merino che vale i quarti. Al 94′ ammonito Veiga, al 98′ giallo anche per Ferran Torres per un fallo su Conceicao. Dopo l’infinito recupero finisce 1-0: Spagna ai quarti, Portogallo fuori.

Chi è l’arbitro Taylor

E’ tristemente noto ai tifosi della Roma Anthony Taylor. I giallorossi non dimenticheranno mai la finale di Europa League col Siviglia, dove hanno sempre sostenuto (Mourinho in testa) di essere stati pesantemente danneggiati. Il fischietto inglese ha diretto la sua prima partita UEFA nel 2009. Dirige con regolarità gare di Premier League dal 2009 ed è una presenza fissa in Europa League, Champions League e nelle competizioni per nazionali. Com’è diventato arbitro lo spiegò lui stesso diversi anni fa in un’intervista al sito dell’Uefa: “seguivo sempre la squadra della mia città, l’Altrincham, sia in casa che in trasferta. Mia madre era stufa di sentire le mie continue critiche agli arbitri, così mi suggerì di tacere o di provarci io. Ho seguito il suo consiglio. sono partito dai campionati locali della zona di Altrincham e poi sono passato alla Cheshire League, alla Northern Premier League, alla Conference [quinta divisione inglese] e quindi alla Football League. Ho cominciato nel 1995. Sono rimasto in Football League per quattro anni e nel 2010 ho diretto la mia prima gara in Premier League”.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn con il tedesco Zwayer IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Bernardo Silva, Veiga e Ferran Torres.