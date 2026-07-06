Il capitano lusitano senza filtri tra ironia e orgoglio in conferenza stampa. Sulle critiche: "Mi avete fatto crescere ancora di più"

Questa sera si disputa l’ottavo di finale tra Portogallo e Spagna, in programma alle 21 (ore italiane) all’AT&T Stadium di Arlington. Cristiano Ronaldo si è preso la scena in conferenza stampa: il capitano ha parlato a tutto campo alla vigilia di quella che, con ogni probabilità, sarà la sua ultima avventura mondiale, toccando vari temi con un misto di ironia e orgoglio. Dal futuro in nazionale alle stoccate ai giornalisti, fino a un pensiero per il giovane fenomeno spagnolo Lamine Yamal.

Futuro in Nazionale: “Smetterò quando deciderò io”

Il tema del possibile addio alla nazionale, rilanciato nei giorni scorsi anche dalle parole della sorella Katia, è tornato inevitabilmente al centro delle domande. Ronaldo, però, non si è lasciato trascinare e ha ribadito la sua posizione con fermezza: “Smetterò quando lo deciderò io, non quando lo deciderete voi. Mi fanno sempre la stessa domanda”.

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Il capitano portoghese ha poi allargato lo sguardo, spiegando di vivere questo Mondiale con serenità e senza l’ossessione del risultato: “Qualunque cosa accada domani, Cristiano se ne andrà da qui con la coscienza tranquilla. Gioco per passione, perché adoro giocare a calcio. Non posso arrivare alla fine della mia carriera e pensare di avere l’obbligo di vincere”.

Un concetto che ha ribadito anche parlando del rapporto tra la sua eredità e il trofeo che non ha mai alzato con il Portogallo ai Mondiali: “Non sarò né più né meno Cristiano Ronaldo se vinco la Coppa del Mondo o no”. In mezzo a tanta leggerezza, c’è stato spazio anche per un pensiero più intimo, quello per Diogo Jota. Ronaldo ha ricordato l’omaggio della squadra al compagno scomparso, con il braccialetto indossato da tutti i giocatori: “Abbiamo pianto tutti insieme, questo è il Mondiale che ricorderò di più”, ha confidato.

Le stoccate alla stampa

Il passaggio più pungente della conferenza ha riguardato il rapporto, mai idilliaco, tra Ronaldo e una parte della stampa. Il capitano non le ha mandate a dire, rivendicando di aver trasformato ogni critica in benzina: “Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni, ma avrete capito che non ne valeva la pena, che era una perdita di tempo, eppure avete continuato a provarci ancora e ancora”. Il capitano ha proseguito: “Le critiche sono ciò che ti fa crescere di più, quindi grazie a voi giornalisti, mi avete fatto crescere ancora di più”.

Un atteggiamento che, ha spiegato, gli deriva dall’esperienza e dall’età: “Non lascio che i commenti mi influenzino. Chi ci segue è molto fedele, tutto il resto è spazzatura e non ha importanza”. Non è mancato un siparietto diretto con un giornalista, preso di mira con ironia: “So che non ti piaccio, vediamo se oggi mi fai una buona domanda”, ha punzecchiato Ronaldo, prima di ammettere sorridendo che la cosa più difficile, a 41 anni, è proprio “parlare con alcuni di voi, quelli a cui non piaccio. Ricordo molto bene alcuni dei vostri volti”.

La Spagna e il consiglio a Yamal: “Ascolta chi ti vuole bene”

Consapevole che la Spagna parta con i favori del pronostico, Ronaldo non ha nascosto le proprie ambizioni: “La Spagna è sempre candidata a vincere qualsiasi cosa, sono i favoriti, hanno più titoli di noi. Ma i giocatori sono diversi”, ha osservato. Poi si è lasciato andare a un pronostico personale: “Adoro giocare contro la Spagna, il mio bilancio è equilibrato. Chi gestirà meglio i dettagli vincerà, e ho la sensazione che vinceremo noi”. Interpellato sul giovane fenomeno Lamine Yamal, il portoghese ha speso parole di grande stima:“È un giocatore con un futuro brillante”.

Il momento più interessante, però, è arrivato quando al capitano è stato chiesto un parere sul modo in cui il 18enne gestisce le pressioni. Qui Ronaldo ha vestito i panni del veterano, offrendo un suo consiglio al ragazzo: “Più sei preparato, meglio riuscirai a sopravvivere a una lunga carriera. Se ti lasci influenzare dalle critiche, sei spacciato”, ha spiegato. “Deve concentrarsi su chi gli vuole bene, dare valore a chi gli è vicino ed essere appassionato di ciò che fa. Ci saranno giorni in cui non ne avrai voglia, ma fa parte del nostro lavoro”, ha concluso.