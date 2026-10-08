Ronaldo, il mistero si infittisce: l’indizio che alimenta le voci sul copione già scritto. Romario contro Jesus: "Lo avrei insultato"

L’assenza di reazioni dei compagni al messaggio di CR7 alimenta i dubbi sul riavvicinamento con Jesus, mentre dal Brasile arriva l’attacco di Romário al ct portoghese

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo-Portogallo. Una situazione che, dopo la fuga dal ritiro della nazionale portoghese e il lungo comunicato affidato dal campione lusitano al proprio profilo Instagram, va ad arricchirsi ora dopo ora di nuovi dettagli. Gli ultimi in ordine di tempo arrivano dai social e dal Brasile, dove CR7 trova un nuovo alleato.

Il dettaglio che fa discutere

Si infittisce il mistero attorno a Cristiano Ronaldo e allo strappo con il ct del Portogallo, Jorge Jesus. La teoria di un processo di riavvicinamento tra le parti deciso a tavolino assume contorni sempre più verosimili. Ad alimentare le voci di un copione già scritto e condiviso da tutte le parti in causa arriva, infatti, un dettaglio che i media spagnoli non si sono lasciati sfuggire. L’indizio è da ricercare direttamente nel post di scuse di CR7 su Instagram.

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Ronaldo lasciato solo anche dagli amici?

Il lungo comunicato del cinque volte Pallone d’Oro non ha, infatti, ricevuto alcun like o commento dai compagni di nazionale. Una cosa alquanto strana e da sottolineare, trattandosi comunque di giocatori che per anni hanno condiviso con Cristiano lo spogliatoio portoghese. Un dettaglio che non può lasciare indifferenti e che può trovare la propria motivazione in due distinti scenari: da una parte, uno strappo così profondo tra Ronaldo e tutto il gruppo squadra da non poter essere ricucito; dall’altra, l’espressa richiesta ai giocatori della Federcalcio lusitana di evitare di esporsi.

Le dichiarazioni di Jorge Jesus

Un’ipotesi, quest’ultima, oggettivamente più plausibile rispetto alla prima. D’altronde, risulta difficile immaginare i tanti amici di Cristiano non aver apprezzato il suo tentativo di riappacificazione con il ct e l’ambiente. Nella mattinata di mercoledì, poi, Jorge Jesus aveva tagliato corto, commentando in modo freddo: “Ho letto la sua lettera e non ho niente da aggiungere. Adesso, come faccio ogni giorno, vado in Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese”.

Copione già scritto?

Parole che suonano come un tentativo per andare avanti e lasciarsi subito alle spalle l’accaduto. E parole che potrebbero benissimo fare parte del piano federale per ricucire lo strappo senza lasciare troppi strascichi. Un vero e proprio colpo di spugna. Così, la tesi che anche la lettera dell’ex Juventus sia stata preventivamente decisa e avallata dalla Federcalcio portoghese appare sempre meno utopica.

Romario demolisce il ct del Portogallo

Tra le poche certezze sulla vicenda c’è la posizione di Romario. L’attaccante brasiliano campione del mondo a USA ’94 si schiera apertamente con Ronaldo e dal Brasile, nel corso di Charla Podcast, commenta l’accaduto rifilando un affondo senza attenuanti a Jorge Jesus: “Credo che Cristiano si sia sentito poco apprezzato e abbia pensato di non contare più nulla all’interno dello spogliatoio. A quel punto, ha deciso di andarsene. E devo ammettere che se fossi stato al suo posto avrei fatto lo stesso. Ronaldo, però, ha commesso un errore. Prima di andarmene io avrei mandato Jorge Jesus a farsi fo***re! Poi me ne sarei andato. Punto. Ha sbagliato a non insultarlo”.